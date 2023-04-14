حملة "رمضان في دبي" تنظم مبادرات للعطاء والأعمال الخيرية

المصدر: وام

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تعد دبي مكاناً مثالياً لقضاء شهر رمضان المبارك في أجواء من الألفة والعطاء حيث تتميز المدينة بتنوعها الثقافي وتسامحها الديني وتجمع أفراد المجتمع على المودة والكرم ودعم المحتاجين خلال الشهر الفضيل .

وتنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة طوال الشهر الفضيل حملة " رمضان في دبي" التي تضم أجندة من الفعاليات الحافلة بالعديد من الأنشطة والتجارب لجميع أفراد المجتمع ومبادرات العطاء والأعمال الخيرية والعروض الترفيهية وتجارب الطعام التي تجمع العائلة والأصدقاء ما يجعل من رمضان في دبي شهراً لا ينسى يحتفي بتراث المدينة وثقافتها ويعكس روح العطاء التي تميزها.

وتمثل الأعمال الخيرية أحد الجوانب الأساسية من شهر رمضان حيث تقوم الشركات والمؤسسات خلال هذا الموسم بالعديد من مبادرات الأعمال الخيرية والمسؤولية المجتمعية مثل التبرع بجزء من الأرباح للجمعيات الخيرية أو تنظيم الفعاليات المجتمعية أو دعم المجتمعات المحلية بما يُحدث فرقاً حقيقياً وإيجابياً في حياة الأفراد.

ومن أهم المبادرات الخيرية الكبرى في إمارة دبي حملة "وقف المليار وجبة" - وهي مبادرة من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وتعد أكبر صندوق وقف أو لإطعام الطعام في العالم والتي بدأت في أول أيام شهر رمضان - والتي تشجع المجتمع المحلي على التبرع للمساعدة في توفير شبكة أمان غذائي للفئات الضعيفة والمتضررة من الكوارث والصراعات والأزمات حول العالم حيث يمكن المشاركة في الحملة عبر الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae من خلال التحويلات البنكية إلى الحساب المصرفي الرسمي أو من خلال تطبيق "دبي الآن" (DubaiNow) أو عبر الرسائل النصية القصيرة أو الاتصال بالرقم 9999800.

ويعد مهرجان رمضان لأصحاب الهمم - الذي يقام في نادي دبي لأصحاب الهمم - أحد مبادرات المسؤولية المجتمعية في دبي حيث يتضمن المهرجان - الذي يستمر 15 يوماً - العديد من الفعاليات والمسابقات التعليمية والترفيهية والمجتمعية فضلاً عن مساعدة أصحاب الهمم في المشاركة في الاحتفالات الرمضانية والشعور بالاندماج في المجتمع.

وتسهم الفعالية الجديدة "سباق سبارتان الخيري" التي تنطلق غدا في مدينة "إكسبو دبي" في تبني روح العطاء في شهر رمضان للكبار والأطفال وذلك في الموقع التاريخي لإكسبو 2020 حيث تم تصميم السباق الخيري لترسيخ مبادئ التبرع والعطاء في نفوس الأطفال وتشجيعهم في ذات الوقت على اتباع نمط حياة صحي.

ويمكن للمتسوقين في "ميركاتو" المشاركة في مبادرة رمضان "شاركونا الخير والاحسان" من خلال التبرع بالملابس والكتب والألعاب والمواد الغذائية في مناطق التبرع المخصصة الواقعة عند المدخل الرئيسي للمركز التجاري.

كما تقدم عدد من الفنادق في دبي عدة مبادرات خلال شهر رمضان المبارك بهدف تعزيز التوعية الاجتماعية حول البيئة وتسليط الضوء على طرق تجنب الإسراف والحد من هدر الطعام وتعزيز الصلة بين الصيام والوعي البيئي .

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