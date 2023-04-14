تابعوا البث المباشر لإطلاق القمر "ديوا سات - 2" إلى الفضاء

المصدر: البيان

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تابعوا البث المباشر لإطلاق القمر الاصطناعي النانوي "ديوا سات - 2" إلى الفضاء.

وقمر هيئة كهرباء ومياه دبي، النانوي "ديوا – سات 2" من طراز (6U) وهو مخصص لتطبيقات الاستشعار عن بعد، وسيتم إطلاقه على متن صاروخ «فالكون 9» التابع لشركة «سبيس إكس» من قاعدة فاندنبرغ الجوية في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وتم تصميم وتطوير القمر الاصطناعي النانوي «ديوا سات-2» في مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة في «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، بالتعاون مع شركة «نانو أفيونيكس» في ليتوانيا.

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