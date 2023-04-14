9.7 ملايين وجبة وُزّعت في دبي خلال أول 3 أسابيع من رمضان

المصدر: دبي - البيان

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نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي في حسابه عبر «تويتر»، إحصائية كشفت عن توزيع 9.7 ملايين وجبة في 1250 موقعاً، وذلك خلال أول 3 أسابيع من شهر رمضان الفضيل.

وقال سعيد محمد فولاد، رئيس قسم المشاريع المحلية في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، إن قطاع العمل الخيري في الدائرة يسعى لتقديم أسهل وأفضل الخدمات للجمهور، حيث يتم توزيع وجبات الإفطار وفق أعلى معايير الصحة والسلامة العامة.

ترابط

وتجسد مبادرة توزيع وجبات الإفطار روح الترابط والمحبة في المجتمع، حيث يعد من الأعمال الخيرية المباركة التي حث ديننا عليها لما لها من عظيم الأجر والثواب، ويعتبر العمل الخيري سمة ملاصقة لشعب دولة الإمارات وهو نهج وأحد أعمدة الدولة الذي أرساه الآباء المؤسسون.

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