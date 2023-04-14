عطلة عيد الفطر في الإمارات من 29 رمضان وحتى 3 شوال

المصدر: دبي - البيان

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أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميماً خاصاً بشأن إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية للعام 1444هـ، حيث تقرر أن تبدأ الإجازة اعتباراً من 29 رمضان الجاري وحتى 3 شوال المقبل، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

وجاء التعميم استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الخاص بالنظام الجديد للعمل الأسبوعي في القطاع الحكومي الاتحادي، وأجندة العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة.

قرار

وهنأت الهيئة بهذه المناسبة قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها، والأمتين العربية والإسلامية، سائلةً الله العلي القدير أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.

وإلى ذلك أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الفترة من 29 رمضان حتى 3 شوال 1444 هجرية وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي ستكون عطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة عيد الفطر. ويأتي ذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص لعام 2023.

وبدورها اعتمدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إجازة عيد الفطر المبارك، لدوائر حكومة دبي، اعتباراً من 29 رمضان وحتى 3 شوال 1444 هجرية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

وبهذه المناسبة، تقدم عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، ونواب الحكام، سائلاً الله العلي القدير، أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وحكومة وشعباً، بمزيد من التقدم والرخاء.

وفي الشارقة أعلنت دائرة الموارد البشرية أن عطلة عيد الفطر المبارك لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة تبدأ اعتباراً من 29 رمضان 1444 هـ ولغاية 3 شوال 1444هـ، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي، مع مراعاة الدوائر التي تعمل بنظام الوردية.

ورفع المهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية، سائلاً الله أن تعاد على الجميع بالخير واليمن والبركات.

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