عبدالرحمن العويس: محمد بن راشد أرسى نموذجاً في العمل الحكومي

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن الاحتفاء بذكرى مرور 17 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رئاسة مجلس الوزراء والحكومة الاتحادية، هو احتفاء بقائد استثنائي وقامة وطنية ملهمة وصاحب رؤية طموحة، أرسى قواعد الريادة والتحولات الإيجابية الكبرى بفضل حكمته وبصيرته الاستشرافية الثاقبة.

مؤمناً بأهمية الابتكار والإبداع لتحقيق التنمية المستدامة، لتصبح دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في جودة العمل الحكومي، فيما تتواصل مسيرة التنمية وتتوالى فصول رفعة الإمارات وشعبها تحت قيادة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس: «حدّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، رعاه الله، منذ توليه رئاسة مجلس الوزراء قبل 17 عاماً، مجموعة أهداف كبرى، وأدخل تغييرات جذرية على أداء الحكومة، ورسخ ثقافة التجديد الدائم والابتكار، وأولى جل اهتمامه للتطوير المستمر وتحقيق النمو المستدام، في سعيه لصنع التحولات الإيجابية ورسم خارطة مسيرة الإمارات نحو المستقبل المُشرق والواعد، وهو ما أثمر عن تبوؤ حكومة الإمارات هذه المكانة المرموقة والسمعة المُشرّفة بين حكومات العالم أجمع».

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