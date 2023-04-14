الصحة.. خدمات عالية الجودة وكوادر خبيرة

المصدر: أبوظبي- مصطفى خليفة

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حرصت حكومة دولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على مدار17 سنة الماضية على بناء منظومة رعاية صحية عالية الجودة ترتكز على بنية تحتية متطورة وكوادر طبية فائقة الخبرة وفي مختلف التخصصات الطبية، بما في ذلك التخصصات الطبية النادرة، والتي أسهمت بدورها في خفض أعداد المرضى المواطنين الذين كانوا يسافرون في السابق للعلاج في الخارج.

سياحة علاجية

كما نجحت حكومة الإمارات في ترسيخ برامج السياحة العلاجية عبر استقطاب التخصصات الدقيقة والكوادر الطبية المتميزة إلى جانب المراكز الصحية العالمية المرموقة، وشهدت السياحية العلاجية في دولة الإمارات نمواً بواقع 14 مليار درهم في عام 2021 ومن المتوقع أن تصل في نهاية العام الجاري 2023 إلى نحو 19 مليار درهم، وسعت دبي خلال عام 2021 إلى جذب نصف مليون سائح علاجي من خلال مبادرات هيئة الصحة بدبي، ووفقاً لاستبيان أجراه المركز الدولي لبحوث الرعاية الصحية شمل 46 دولة، احتلت دولة الإمارات المرتبة السادسة في المؤشر العالمي للسياحة العلاجية عام 2020 /‏‏‏‏‏2021.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المستشفيات في دولة الإمارات ارتفع خلال الفترة من 2013 إلى 2017 من 107 إلى 137 مستشفى، وفي عام 2017 حقق قطاع الرعاية الصحية نمواً قوياً بحوالي 60 % وقفزة هيكلية على مدار خمس سنوات ليصل إلى 28 مليار دولار بحلول عام 2021، وفي العام 2018 ساهمت حكومة الإمارات بـ 66 % من إجمالي إنفاق الدولة على الرعاية الصحية البالغ 15 مليار دولار مع زيادة مساهمة القطاع الصحي الخاص.

كما وسعت حكومة الإمارات من الاستثمارات الصحية الأجنبية من خلال استقطاب كبرى المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، وبرزت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل متسارع كوجهة للاستثمار في القطاع الصحي وتعتبر استراتيجية دبي الصناعية ورؤية أبوظبي 2030 صناعة الدواء كأحد القطاعات الرئيسية الفرعية التي تم تطويرها نظراً لآفاق النمو المستقبلية لهذه القطاعات .

حجم الإنفاق

وارتفع حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 21.3 دولاراً عام 2021 والذي من المتوقع أن يبلغ 4.6 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2026، وبحسب إحدى الدراسات التي أجريت لتقييم الإنفاق المستقبلي إلى أن حجم الإنفاق على الرعاية الصحية سيصل إلى 26 مليار دولار بحلول عام 2028. ومن المقرر أن ينمو سوق الأجهزة الطبية في الدولة 1.5 مليار دولار بحلول عام 2025 بمعدل سنوي مركب يبلغ 4.4 % بدءاً من عام 2020، فيما بلغت قيمة قطاع الرعاية الصحية في دبي بأكثر من 4.6 مليارات دولار سنوياً ويتضمن ما يزيد على 75 شركة تأمين توفر أكثر من 12 ألف بوليصة تأمين.

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