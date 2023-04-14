مناقشة تعزيز تنافسية الإمارات في المؤشرات الصحية العالمية

المصدر: دبي - البيان

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بحث المجلس الصحي في الدولة خلال اجتماعه الدوري، الذي انعقد في مدينة دبي، عدداً من المبادرات والمشاريع الصحية الوطنية، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التكامل والتنسيق في الخطط والبرامج الصحية بما يتوافق مع الأهداف الوطنية الصحية للدولة، والتي تندرج ضمن رؤية الدولة في ترسيخ الاستدامة والتميز والريادة في المجال الصحي، وضمن مستهدفات استراتيجية «نحن الإمارات 2031» ومشاريع الخمسين.

اجتماع

وترأس الاجتماع معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وبحضور منصور المنصوري رئيس دائرة الصحة أبوظبي، وعوض الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والدكتور عبدالعزيز المهيري رئيس هيئة الشارقة الصحية، وممثلين من القطاع الطبي الحكومي والخاص، حيث تم مناقشة حزمة مشاريع رائدة في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تطوير منظومة صحية متقدمة تعتمد طرق عمل مبتكرة للخدمات الصحية، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي في القطاع الصحي بما يناسب أفضل الممارسات العالمية، بهدف تحسين جودة الحياة الصحية لأفراد المجتمع.

حوكمة

واستعرض المجلس الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات أخيراً في تعزيز تنافسية القطاع الصحي ومكانة الدولة في المؤشرات الصحية العالمية، وأكد معالي رئيس المجلس أهمية دعم وتوجيهات القيادة الحكيمة في مواصلة مسيرة الإنجازات، وتوفير أفضل الإمكانات والقدرات للعاملين في المنشآت الصحية بمختلف تخصصاتهم الإشرافية والإدارية والطبية، بهدف حوكمة منظومة صحية وقائية وعلاجية متكاملة من خلال تطوير سياسات وتشريعات رائدة، وإدارة برامج الصحة العامة لضمان خدمات صحية استباقية مترابطة شاملة ومبتكرة، قائمة على بيانات رقمية لجميع فئات المجتمع وكفاءات متخصصة مؤهلة.

ومن الجدير بالذكر أن اختصاصات المجلس الصحي تتضمن تنسيق العمل بين الهيئات الاتحادية والمحلية المقدمة للخدمات الصحية، وكذلك مع القطاع الصحي الخاص، بما يضمن تحقيق التكامل للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية بالدولة، ودراسة القضايا المشتركة التي تواجه القطاع الصحي واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى دراسة مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالقطاع الصحي، ورفع التوصيات بشأنها للجهات المختصة وتشجيع الدراسات والبحوث العلمية.

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