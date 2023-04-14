«كهرباء دبي» تنظم ملتقى السحور السنوي لموظفيها

المصدر: دبي - البيان

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في أجواء رمضانية متميزة، نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي ملتقى السحور السنوي لموظفيها، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومسؤولي الهيئة وعدد كبير من الموظفين، وذلك في فندق جميرا أبراج الإمارات. وتضمن الملتقى محاضرة للدكتور عصام بن ياسين قاري، وأناشيد دينية قدمها المنشد عبدالله الوسمي.

وفي كلمته خلال الملتقى، تقدم معالي سعيد الطاير بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة وموظفي الهيئة بالشهر الكريم.

تراحم

وقال: يذكرنا شهر رمضان المبارك بروح العبادة ومقصدها من نشر السلام والحب والتآلف والتراحم وتهذيب النفس والارتقاء بها في إطار القيم السامية لديننا الحنيف القائمة على العطاء والتسامح والإخاء والمودة والإيثار، كما يذكرنا الشهر الفضيل بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وعدم الإسراف، حيث يشكل شهر رمضان فرصة للنظر في التحول نحو نمط حياة خضراء غير مسرفة أو مستنزفة للموارد الطبيعية، إذ إن نمط الحياة الخضراء يعني ببساطة تحسين جودة الحياة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

منارة

واختتم معالي الطاير بالقول: في هذه الأجواء الإيمانية، نسأل المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة لتواصل دولة الإمارات دورها في نشر السلام والتسامح وأن تبقى منارة للإنسانية وواحة للعمل الخيري والإنساني، حيث تتجسد استدامة الخير والعطاء الإماراتي في مد يد العون والمساعدة لجميع المحتاجين حول العالم دون تمييز، سيراً على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يسدد خطانا لما فيه خير بلادنا الغالية، وأن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات.

وكرّم معالي الطاير الدكتور عصام بن ياسين قاري والمنشد عبدالله الوسمي لمشاركتهما في ملتقى السحور السنوي للهيئة.

تضمن الملتقى فقرات متنوعة وسحوبات على جوائز قيمة، وأعرب موظفو الهيئة عن تقديرهم وشكرهم للإدارة العليا لحرصها على تنظيم ملتقى السحور السنوي في أجواء رمضانية متميزة تسهم في تعزيز التواصل وروح الإخاء والمودة بين الموظفين.

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