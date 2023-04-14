640 باقة تثري برنامج دبي للسياحة العلاجية

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

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تشهد دولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي على وجه الخصوص طفرة سياحية لا سيما في مجال السياحة العلاجية، وكانت دبي في الريادة باعتبارها الأولى عربياً والسادسة عالمياً على «المؤشر العالمي للسياحة العلاجية»، الصادر أخيراً عن «المركز الدولي لبحوث الرعاية الصحية»، وذلك ضمن قائمة تضم 46 من أهم الوجهات الدولية المرموقة بسبب المقومات التنافسية عالية المستوى للإمارة، وفي مقدمتها المرافق الطبية الحديثة والخدمات الصحية المتكاملة، فضلاً عن البنية التحتية المتطورة والالتزام القوي بتعزيز تجربة المرضى الدوليين الذين يتوافدون إلى الإمارة ليس لأغراض العلاج فحسب، بل للتمتع بتجربة سياحية متكاملة، ما يصب بدوره في خدمة مسيرة نمو الاقتصاد الوطني.

وتتصدر الدول الآسيوية في عدد السياح «العلاجيين» بـ34 % (الهند، باكستان، الفلبين)، تليها الدول العربية بـ28 % (السعودية، مصر، الأردن) ومن ثم القارة الأوروبية بـ17 % (بريطانيا، فرنسا، روسيا) والتي تعد الأكثر إقبالاً على السياحة العلاجية في دبي.

وجهة

وتعتبر دبي مقصداً إقليمياً رائداً للسياحة الصحية، وإحدى أبرز الوجهات العالمية للرعاية الصحية، مُرتكزة على تميز الخدمات الطبية وتطور التقنيات المستخدمة في التشخيص والعلاج والرعاية، مع السعي لتعزيز هذه المكانة الرائدة من خلال تطوير مختلف نواحي التجربة الصحية في إمارة دبي، مع التركيز على التخصصات التي شهدت إقبالاً أكثر عن غيرها، ومن ضمنها علاج الأمراض الجلدية وخدمات طب الأسنان والاستشارات وجراحة العظام، والتي تصدرت قائمة التخصصات الأكثر استقطاباً للسياح الصحيين.

ورغم حجم التحديات الناشئة، نجح قطاع الرعاية الصحية في دبي في توفير الدعم وتقديم الخدمات بكفاءة عبر الوسائل الافتراضية وتقنيات الاتصال الحديثة المقدمة من قبل العديد من المستشفيات.

640

ويبلغ إجمالي عدد الباقات المتوفرة عبر موقع تجربة دبي الصحية (www.dxh.ae) ٦٤٠ باقة وهناك العديد من شركات التأمين العالمية التي تغطي تكاليف العلاج بحسب فئة التأمين للمستخدم، حيث يتم الدفع المسبق من قبل العميل وتقديم الطلب لشركة التأمين وستغطي تكاليف العلاج والخدمات الطبية بحسب فئة المستخدم، وتنقسم المنشآت الصحية الداخلة في برنامج السياحة الصحية إلى أكثر من 20 مستشفى وأكثر من 54 عيادة و4 مراكز للاستشفاء والتعافي بإجمالي 78 منشأة وتضم التخصصات الطبية بما فيها الجراحات الدقيقة.

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