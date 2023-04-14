%40 نمو طلبات «تاكسي دبي» عبر خدمة «هلا» في 2022

المصدر: دبي - البيان

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ارتفع إجمالي عدد طلبات «تاكسي دبي» عبر خدمة «هلا» المتاحة على تطبيق «كريم» بنسبة 40 % خلال 2022 لتتخطى حاجز 9 ملايين رحلة، وذلك نتيجة لزيادة عدد المركبات المشغلة لخدمة «هلا» بواقع 1300 مركبة جديدة، ما يرفع إجمالي مركبات الأجرة العاملة في إمارة دبي إلى 4700 مركبة.

وقال منصور رحمه الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، إن مؤسسة تاكسي دبي تحرص على تقديم أحدث الخدمات لإسعاد المتعاملين من خلال توفير وسائل نقل متطورة تتميز بتطبيقها أفضل الممارسات الدولية والمعايير البيئية، كما تحرص المؤسسة على تحديث أسطولها، وزيادة أعداد المركبات الهجينة، وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية لحكومة دبي 2050 في التحول إلى أنظمة صديقة للبيئة، والمساهمة في تعزيز الاستدامة من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، موضحاً أن أسطول مؤسسة تاكسي دبي من المركبات الهجينة بلغ 4 آلاف مركبة من إجمالي 5200 مركبة تاكسي أي ما تعادل نسبته 75 % من حجم أسطول المؤسسة.

وأعرب خالد نسيبه، الرئيس التنفيذي لشركة «هلا»، عن فخره بالنتائج الاستثنائية التي تحققت من خلال الشراكة مع مؤسسة تاكسي دبي التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، التي تسلط الضوء على الالتزام تجاه تطوير قطاع التنقل في إمارة دبي، وذلك عبر الخدمات الموثوقة التي نوفرها للعملاء ومستخدمي مركبات مؤسسة تاكسي دبي، وهو ما يرسخ الحرص الدائم على تقديم أفضل الخدمات وفق أعلى المعايير.

سلاسة

وتسهم خدمة «هلا»، وهي شراكة بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة «كريم»، في تعزيز عملية حجز المركبات بسلاسة وبشكل متكامل بين مركز التحكم بمؤسسة تاكسي دبي ومركز الحجز والتوزيع في مؤسسة المواصلات العامة، مما يسهل عملية طلب خدمة التاكسي ومعرفة الوقت المقدر للرحلة وتتبع مسار الرحلة ووسائط الدفع سواء نقداً أو بالبطاقة الائتمانية أو عبر نقاط «كريم»، فضلاً عن إمكانية مشاركة تفاصيل الرحلة.

وتساعد خدمة «هلا» عبر تطبيق «كريم» المتعاملين على حجز مركبات هلا تاكسي، وهلا فان، وهلا جونيورز المزودة بكراسي للأطفال لتجعل رحلتهم مريحة وآمنة وفق أفضل معايير السلامة.

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