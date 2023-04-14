تدشين التقاطع العلوي لطريق أبوظبي - العين (E22)

المصدر: أبوظبي - (البيان)

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افتتح محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، مشروع التقاطع العلوي فوق طريق أبوظبي العين (E22)، للربط بين شرق وغرب بني ياس بجسر علوي، والذي تم إنجازه لرفع كفاءة الطرق في المنطقة وربط شرق وغرب بني ياس بجسر علوي لتسهيل الحركة المرورية من وإلى بني ياس والمناطق الأخرى المجاورة، وذلك بحضور الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام شؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل.

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي إن افتتاح التقاطع العلوي الجديد فوق طريق أبوظبي - العين يشكل خطوة مهمة في مسيرة التخطيط الحضري والتنمية المستدامة التي تشهدها إمارة أبوظبي، حيث يربط الجسر بين مجتمع الإمارة وسكان المنطقة، ويعزز انسيابية الحركة المرورية في الإمارة.

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