شرطة أبوظبي و«الاتحاد للقطارات» تناقشان تأمين «قطار الاتحاد»

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

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نظمت شرطة أبوظبي وشركة الاتحاد للقطارات ورشة عمل حول حماية وتأمين مشروع قطار الاتحاد للركاب وذلك بالتعاون مع الشركاء.

حضر الورشة العميد جمال المنهالي مدير قطاع الحماية المدنية بالإنابة في هيئة أبوظبي للدفاع المدني والعميد خلفان المنصوري مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي والعقيد جاسم محمد الهرمودي نائب مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي وسعيد الهادي مدير إدارة الأمن بشركة الاتحاد للقطارات وعبدالله الهاجري رئيس قسم الأمن بالاتحاد للقطارات وعدد من ضباط شرطة أبوظبي ومن شركة الاتحاد للقطارات.

وأكد العقيد مبارك بن محيروم العامري مدير إدارة أمن وسائل النقل - خلال الورشة - اهتمام شرطة أبوظبي أهمية دراسة متطلبات المشروع لتوفير الخدمات الأمنية المناسبة له، لافتاً إلى اهتمام شرطة أبوظبي من خلال الإدارة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع قطار الاتحاد.

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