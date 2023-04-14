مليون استفسار يجيب عنها «فارس» بلدية دبي

المصدر: دبي ـ وائل نعيم

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أجاب الموظف الافتراضي «فارس» لدى بلدية دبي منذ عام 2021 على حوالي مليون استفسار، من خلال 3 قنوات هي: التطبيق الموحد لبلدية دبي، وحساب البلدية على الواتس آب، إضافة إلى الموقع الإلكتروني للدائرة.

وقالت منال عبيد بن يعروف مديرة إدارة إسعاد المتعاملين في بلدية دبي لـ«البيان» يستغرق «فارس» للإجابة عن استفسار المتعامل نحو 38 ثانية، فيما يستغرق تقديم البلاغ 46 ثانية، ويمكن الاستفسار عن 177 خدمة صريحة، وتقديم 133 بلاغاً وطلب خدمة من خلاله. وأضافت: يقوم «فارس» بتقديم معلومات كاملة عن كافة المرافق التابعة لبلدية دبي بمختلف أنواعها، إضافة إلى إجابات موحدة عن المعلومات العامة المتعلقة في بلدية دبي، مبينة أنه يوجد 14 ألف كلمة مفتاحية عربية وإنجليزية في الموظف لدى «فارس».

ربط تقني

وأوضحت أنه تم ربط تقني بين نظام الرد الآلي «أي في آر» ونظام «فارس» وأسهم هذا الربط الذي أجراه قسم مركز الاتصال مؤخراً بين كل من نظام الرد الآلي ونظام الواتس آب بتوجيه عدد كبير من المتعاملين إلى قناة الواتس آب، حيث يعتبر ذلك إسهاماً كبيراً وإيجابياً في عملية التحول الرقمي وإيجاد مركز اتصال افتراضي، وبلغ إجمالي المكالمات المحولة من «أي في ار» إلى الواتس اب 13 ألفاً و903 مكالمات.

ثقة

وأشارت إلى أنه بناء على التحليل الذي أجراه فريق مختص يتضح بأن ثقة المتعاملين بالموظف الافتراضي «فارس» في تزايد مستمر منذ عام 2022، وبلغ إجمالي البلاغات المقدمة منذ عام 2022 14 ألفاً و493 بلاغاً.

وقالت منال بن يعروف: هناك خطة تطويرية للموظف الافتراضي لدى بلدية دبي خلال العام الجاري، تتضمن الربط مع نظام «سي ار أم» بحيث يتم التعريف بالمتعامل مباشرة عند بدء المحادثة مع «فارس»، إضافة إلى تمكين موظفي مركز الاتصال من إرسال رسائل للمتعاملين عبر الواتس آب، وتوفير تقنية تحليل وفهم ظاهرة الصوت والصورة.

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