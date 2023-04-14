«دو» وهيئة تنمية المجتمع في دبي تستضيفان فعالية رمضانية

المصدر: دبي- البيان

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نظّمت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، ملتقى رمضانياً حصرياً لكبار المواطنين بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، بحضور حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع، وعددٍ من كبار المسؤولين في دو، إلى جانب عدد من الموظفين من كلا الجانبين وشخصيات وأفراد من المجتمع المحلي الإماراتي.

ويأتي هذا الحدث جزءاً من حملة الخير يجمعنا التي أطلقتها دو احتفاءً بقيم الخير والعطاء والإحسان التي يجسّدها شهر رمضان المبارك، وتهدف إلى تعزيز قيم المشاركة وإظهار مشاعر التعاطف والتكاتف مع الآخرين طيلة الشهر الكريم، فضلاً على تشجيع العائلات والأفراد في دولة الإمارات على المساهمة في بناء مجتمع مترابط ومتماسك وإحداث تأثير إيجابي في حياة من هم في أمس الحاجة للمساعدة.

وفي حديثه عن هذه المبادرة، قال عادل الريس، مدير إدارة تنفيذي - الاتصال المؤسسي والبروتوكول في «دو»: «إن شراكتنا المتميزة مع هيئة تنمية المجتمع بدبي مكرسة لزيادة الوعي حول أهمية المسؤولية المجتمعية وتشجيع الناس على المساهمة بفعالية في تعزيز الخير المجتمعي.

وتنسجم هذه المبادرة مع أهداف حملتنا الرمضانية #الخير_يجمعنا والمتمثلة في إلهام الناس وتشجيعهم على تعزيز مشاعر المودة والإحسان خلال شهر الرحمة، وإتاحة الفرصة أمام أفراد المجتمع للالتقاء والتواصل مع بعضهم البعض والمشاركة في أعمال تعود بالخير على المجتمع الإماراتي». وتتولى هيئة تنمية المجتمع بدبي مسؤولية الإشراف على تحقيق مخرجات القطاع الاجتماعي والأهداف المحددة في خطط دبي الاستراتيجية.

وبالتعاون مع دو، شهد الحدث تنظيم مجموعة من الأنشطة الجماعية المصممة لتعزيز روح التعاضد بين أفراد المجتمع، وشملت هذه الأنشطة مسابقات حول التاريخ الإسلامي والصحة والاستدامة وتحديات وسحوبات على جوائز مثيرة. وأتاحت الفعالية الرمضانية لكبار المواطنين والأجيال الشابة فرصة التواصل والاستمتاع بأجواء رمضانية مميزة تسودها روح التلاحم والتكاتف.

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