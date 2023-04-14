«إصلاحية الشارقة» تسدد مديونية 35 نزيلاً

المصدر: (الشارقة - البيان)

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كَشف العميد أحمد عبدالعزيز شهيل مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، عن تنفيذ حزمة من المبادرات الإنسانية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين خلال شهر رمضان الفضيل، والتي تضمنت توزيع 404 سلال غذائية على أسر النزلاء المتعففة، وتوفير كسوة العيد لــ100 طفل من أبناء النزلاء، وتسديد مديونية 35 نزيلاً بمبلغ 1.457.167 درهماً. وقال إن تعزيز جودة حياة النزلاء وذويهم، يعد من أولويات القيادة الشرطية بالشارقة، فتقديم الرعاية المتكاملة وفق مبادئ حقوق الإنسان، والبرامج المتلاحقة، يسهم إسهاماً فعالاً في إعادة تأهيلهم ليصبحوا قادرين على الاندماج في المجتمع والالتزام بالقانون.

وأكد أن المؤسسة قد وضعت خطة ومبادرات متكاملة خلال شهر رمضان الفضيل، ومنها الملتقى الأسري الذي يهدف إلى تعزيز الاهتمام بواقع نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية وأسرهم، من خلال الالتقاء بالعائلة في أجواء رحبة، و«مجلس المعرفة الرمضاني» الذي أقيم بالتعاون مع المنتدى الإسلامي بالشارقة، ودائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف.

وتضمنت برامج دينية، وثقافية، وفكرية، إلى جانب تقديم 8 دورات وورش خاصة بالتراث بالتعاون مع معهد الشارقة للتراث، وإدارة المتاحف بالشارقة للتعريف بقيم المجتمع النبيلة. هذا إلى جانب البرامج الرياضية، وورش العمل التفاعلية، وتنظيم مآدب إفطار جماعية.

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