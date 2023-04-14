13 مليون درهم من «دبي الإسلامي» لمؤسسة رأس الخيمة الخيرية

المصدر: (رأس الخيمة - أحمد ابوالفتوح)

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قدم بنك دبي الإسلامي 13 مليون درهم، لصالح مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية لدعم المشاريع والبرامج الخيرية التي تنفذها المؤسسة لصالح الأسر الفقيرة والمتعففة خلال العام الجاري.

وثمن عبدالعزيز عبدالله الزعابي رئيس مجلس أمناء مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، الدعم المالي السنوي الكبير الذي يقدمه بنك دبي الإسلامي للمؤسسة مما يساعدها على النهوض بدورها الخيري والإنساني تجاه الأسر الفقيرة والمتعففة في مختلف المجالات، كالإعانات المالية الشهرية ودعم طلبة العلم بالجامعات ودعم الأسر المنتجة ومساعدة الحاصلين على منح وقروض الإسكان بجزء من تكلفة رسوم توصيل الكهرباء والماء ومساعدتهم على توفير أجهزة التكييف وتأثيث منازلهم لتمكينهم من سرعة الانتقال إلى مساكنهم والتخلص من الأعباء المالية من إيجارات سكن وخلافه. وأضاف أن هذا الدعم المستمر يعكس حرص بنك دبي الإسلامي على رفد العمل الخيري بالدولة من خلال دعم مؤسسات وهيئات العمل الخيري لاستكمال مسيرتها الإنسانية.

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