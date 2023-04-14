5 أضعاف قفزة تجارة الإمارات خلال 17عاماً

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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حققت الإمارات طفرة حقيقية في تجارتها غير النفطية على مدار 17 عاماً، تولى خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مسؤولية مجلس الوزراء والحكومة الاتحادية.

وقفزت التجارة الخارجية غير النفطية محققة نمواً كبيراً، وتضاعفت أكثر من 5 أضعاف خلال 17 عاماً، وارتفعت من نحو 415 مليار درهم فقط عام 2006، لتسجل أرقاماً قياسية غير مسبوقة، بعدما تخطت لأول مرة في تاريخها حاجز تريليوني درهم، مسجلة 2 تريليون و233 مليار درهم في 2022 بنمو 17 % مقارنة مع 2021.

إحصاء وأرقام

وأظهر إحصاء لـ«البيان الاقتصادي» تسجيل التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات قفزة هائلة، حيث أظهرت البيانات أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية بلغ نحو 415.8 مليار درهم في عام 2006، لتبدأ متوالية الصعود مع تولي سموه مسؤولية مجلس الوزراء والحكومة الاتحادية، حيث سجل عام 2007 حجم تجارة خارجية غير نفطية للدولة بلغ قرابة 553 مليار درهم، ليرتفع إلى نحو 789 مليار درهم في عام 2008 وإلى نحو 660 مليار درهم عام 2009.

وفي عام 2010 تجاوزت التجارة الخارجية حاجز 754 مليار درهم، لترتفع متجاوزة 927 مليار درهم في عام 2011، وفي عام 2012 تجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة حاجز التريليون درهم لأول مرة في تاريخها، بحسب بيانات مركز التنافسية والإحصاء لتصل إلى 1.05 تريليون درهم.

وتجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة 1.06 تريليون درهم في عام 2013، وواصلت الاستقرار فوق هذا المستوى، لتحقق نحو 1.07 تريليون درهم في عام 2014، لتناهز نحو 1.06 تريليون درهم بنهاية عام 2015، ونحو 1.08 تريليون درهم في عام 2016، وفي عام 2016 حققت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة قفزة جديدة، وتجاوزت 1.52 تريليون درهم، وأكثر من 1.53 تريليون درهم في عام 2018.

وبلغت التجارة الخارجية نحو 1.54 تريليون درهم عام 2018، وسجلت 1.6 تريليون درهم عام 2019، وتراجعت التجارة العالمية إلى نحو 1.4 تريليون درهم في عام 2020، بسبب تداعيات جائحة «كوفيد 19»، قبل أن تعاود الصعود مرة أخرى في عام 2021، لتناهز 1.8 تريليون درهم، وخلال العام الماضي واصلت التجارة الخارجية غير النفطية تحقيق أرقام غير مسبوقة، مسجلة 2 تريليون و233 مليار درهم، وبنسبة نمو بلغت 17 % مقارنة مع 2021.

مناطق حرة

وحققت الإمارات قفزة عملاقة في تأسيس المناطق الحرة، فلم تعرف الإمارات في مطلع السبعينيات من القرن الماضي مفهوم المناطق الحرة، كما هي عليه الآن، حيث بدأ تشغيل ميناء راشد في عام 1972، وفي 1980 تم تأسيس المنطقة الحرة في جبل علي.

وبحسب إحصاءات للهيئة الاتحادية للجمارك، بلغ عدد المناطق الحرة النشطة في تجارتها مع الدولة عام 2010 نحو 16 منطقة فقط، وفي عام 2018 ارتفع عدد المناطق الحرة في دولة الإمارات، مسجلاً 37 منطقة حرة، منها 23 منطقة في دبي وحدها.

وفي نوفمبر 2020 تجاوز عدد المناطق الحرة في الدولة 44 منطقة موزعة على جميع إمارات الدولة، الجزء الأكبر منها في دبي وأبوظبي. وقامت المنظومة الجمركية الإماراتية بدور فاعل في عمليات التنمية، من خلال تنفيذها لأهدافها على النحو الأمثل، ويجمع الخبراء على أن المناطق الحرة قامت بدور حيوي في خدمة التنمية الاقتصادية في الدولة، وكرست دور الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتجارة والخدمات المالية.

وتميزت المناطق الحرة بتسهيلات كبيرة للاستثمارات، شملت إعفاءات ضريبية وتكلفة منخفضة للقيام بالأعمال، كما أبرمت دولة الإمارات اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار، إلى جانب اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي مع أغلبية دول العالم.

ونالت منطقة جبل علي الحرة بخدماتها المتطورة شهرة عالمية، وأصبح الميناء أحد أكبر الموانئ في العالم، وأكبر مركز نقل جوي وبحري في الشرق الأوسط، حيث تم تأسيس سلطة مدينة دبي الملاحية بموجب مرسوم أميري في 2007.

تقارير عالمية

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي سعيد العامري رئيس مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة أن الأرقام تظهر الإنجاز، الذي تحقق في قطاع التجارة غير النفطية، خلال الفترة التي تولى خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مسؤولية مجلس الوزراء والحكومة الاتحادية مقارنة بالسنوات التي سبقتها.

وأوضح أن المنظمات الدولية والتقارير العالمية الخاصة بتنافسية التجارة الخارجية أكدت احتلال الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً في (منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) في مؤشرات عالمية عديدة، منها مؤشر تمكين التجارة، وكفاءة الإجراءات الجمركية، والأقل كلفة استيراد، والبنية الأساسية لقطاع الموانئ، وأضاف: إن الإمارات أولت قطاع التجارة الخارجية أهمية كبيرة بدعم وتأهيل الشباب، ودعم القطاع الخاص وتأسيس شركات خاصة بهم.

وقال الدكتور علي العامري: ظهر تميز الدولة بإطلاق العديد من المبادرات عبر «صندوق خليفة للمشاريع»، و«مؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» وتدريب الشباب لاكتساب المهارات اللازمة في التخطيط وإطلاق المشاريع المبتكرة، مما ساعد وأسهم في فهم أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي ساعد على تحقيق طفرة في التجارة والاقتصاد الوطني عموماً.

علاقات متميزة

ويرى نجيب الشامسي المدير العام للمسار للدراسات الاقتصادية والنشر أن دولة الإمارات استطاعت على مدار 20 عاماً مضت أن تمد جسور من العلاقات المتميزة مع مختلف دول العالم مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني شهد تنوعاً غير مسبوق.وأضاف: إن الإمارات واستفادت من موقعها الاستراتيجي وخبرتها في المجال التجاري وبنيتها التحتية المتطورة وحققت نقلة نوعية وتحولت بسرعة البرق إلى مركز تجاري مهم يقدم أرقى الخدمات الحيوية في المنطقة.

وأوضح نجيب الشامسي أن الإمارات انتهجت- وبموازاة تطوير بنيتها التحتية- استراتيجية ناجحة لخلق بيئة مشجعة للأعمال وجاذبة للاستثمار وقادرة على رفع النمو الاقتصادي، وتميزت استراتيجية الدولة بالانفتاح على العالم وبإدارة ملائمة للاقتصاد ومنح التسهيلات التجارية وغيرها من السياسات.

وأشار إلى أن استراتيجية الدولة في السياسات والتشريعات أسهمت في جذب الاستثمارات واستقرارها، وتقليص العوائق الإجرائية واللوجستية مع وفرة الخدمات الداعمة المرتفعة الجودة.

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