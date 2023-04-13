"نيويورك تايمز" تكشف هوية مسرب أسرار البنتاغون

المصدر: البيان

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كشفت "نيويورك تايمز" الأمريكية هوية المشتبه فيه بتسريب الوثائق السرية الخاصة بالبنتاغون، مشيرة إلى أنه طيار في الحرس الوطني الجوي يدعى جاك تيكسيرا.

ووفقاً للصحيفة فإن الطيار "مسؤول مجموعة الدردشة الصغيرة عبر الإنترنت حيث تم تسريب مجموعة من وثائق المخابرات الأمريكية السرية خلال الأشهر القليلة الماضية، هو شاب يبلغ من العمر 21 عاماً في جناح المخابرات في الحرس الوطني الجوي لماساتشوستس".

وأضافت الصحيفة: "أشرف الطيار في الحرس الوطني على مجموعة خاصة على الإنترنت تجمع ما بين 20 إلى 30 شخصاً، معظمهم من الشباب والمراهقين، حول حب مشترك للبنادق والميمات العنصرية على الإنترنت وألعاب الفيديو".

وأكد مسؤولان أمريكيان أن المحققين يريدون التحدث إلى تيكسيرا حول تسريب الوثائق الحكومية إلى المجموعة الخاصة عبر الإنترنت. وقال أحد المسؤولين إن الطيار في الحرس الوطني الجوي قد يكون لديه معلومات ذات صلة بالتحقيق.

وظل المحققون الفيدراليون يبحثون منذ أيام عن الشخص الذي سرب وثائق سرية للغاية عبر الإنترنت لكنهم لم يحددوا تيكسيرا أو أي شخصا آخر كمشتبه فيه، ورفض مكتب التحقيقات الفدرالي التعليق.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال الرئيس بايدن إن الولايات المتحدة "تقترب" من العثور على إجابات بشأن التسريب.

وقال بايدن للصحفيين: "هناك تحقيق شامل يجري، كما تعلمون مع مجتمع الاستخبارات ووزارة العدل، وهم يقتربون".

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن ممثل البنتاغون أن وزارة الدفاع الأمريكية تحقق في تسريب وثائق سرية للبنتاغون تصف حالة الجيش الأوكراني وخطط الولايات المتحدة و"الناتو" لدعم قوات كييف.

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