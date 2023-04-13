100 شخص من شباب العالم «على مائدة واحدة» ضمن فعاليات رمضان دبي

المصدر: وام

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استضافت اللجنة المنظمة لرمضان دبي 1444هـ "رئيس فريق الفعاليات الثقافية وأعضاء وفريق مجلس رؤية الشباب" أمس في مركز الشباب بمبنى أبراج الإمارات ما يقارب من 100 شخص من شباب العالم من الجاليات الأجنبية المقيمين في دبي في دعوة للسحور وحوار الحضارات، في إطار مبادرة "شباب على مائدة واحدة" . ضمن فعاليات رمضان دبي 1444هـ الذي تنظمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تحت شعار "رمضان دبي مع من نحب".

وقالت روية خليفة الكتبي رئيس قسم التواصل الحضاري ورئيس مجلس رؤية الشباب بالدائرة إن مبادرة "شباب على مائدة واحدة" هي إحدى مبادرات مجلس رؤيه الشباب في الدائرة وتهدف المبادرة دعوة الشباب الإماراتي والشباب الأجنبي على السحور معا في جلسات حوارية لعدد 100 شخص تقريبا ودمج الشباب الإماراتي مع الشباب الأجنبي من مختلف الثقافات والجنسيات والأديان بهدف نقل الخبرات وتبادل الأفكار والقيم ونقل صورة مشرفة لأبناء الإمارات عن عاداتهم وقيمهم وأفكارهم خاصة في شهر رمضان المبارك وكذلك عرض قيم وعادات الشباب والجاليات الأجنبية المقيمة في رمضان سواء مسلمين أو غير مسلمين.

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