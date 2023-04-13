«الوطني للأرصاد» يشارك في منتدى «الحزام والطريق»

المصدر: أبوظبي- وام

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شارك وفد من المركز الوطني للأرصاد، برئاسة الدكتور عبد الله المندوس مدير عام المركز رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية، في أعمال منتدى الحزام والطريق، بشأن مبادرة الإنذار المبكر للجميع، والذي تنظمه المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وإدارة الأرصاد الجوية الصينية، خلال الفترة من 11 حتى 15 أبريل الجاري.

وخلال الزيارة، عقد الدكتور عبد الله المندوس، لقاء مع لو غوازونغ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني.

وجاء تنظيم المنتدى، الذي شهد مشاركة شخصيات دولية بارزة، وفي مقدمهم سعادة بيتري تالاس، الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك بين المرافق والهيئات الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا، في سبيل إنشاء منظومة شاملة للإنذار المبكر، وتعزيز قدرات الدول والمجتمعات للتصدي لمخاطر الكوارث الطبيعية، والحد من آثارها السلبية.

وتضمن جدول أعمال المنتدى أيضاً، المشاركة في الجولة الدراسية الصينية الخمسين، والاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيس مركز التدريب الإقليمي في «نانجينغ»، وذلك في إطار التركيز على تعزيز فرص التعاون المشترك، وتبادل الخبرة والمعرفة بين الأعضاء، فضلاً عن بناء القدرات المحلية والإقليمية، ودعم المجتمعات الأكثر عرضة لمخاطر الكوارث الطبيعية.

وعلى هامش الزيارة، قام وفد المركز بجولة في المركز الإقليمي للنظام العالمي المتكامل للرصد في بكين، والذي يقوم بتقديم خدمات دقيقة وعالية الجودة للأعضاء، من أجل تحسين جودة بينات الرصد في الحاضر والمستقبل، كما زار الوفد «مجموعة هوايون لتكنولوجيا الأرصاد الجوية»، حيث جاءت هذه الزيارات بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات، ورفع مستوى التعاون المشترك بين الطرفين في مجال الأرصاد الجوية والمناخ، والمجالات ذات الصلة.

وخلال مشاركته في المنتدى، عقد الدكتور عبد الله المندوس، سلسلة لقاءات واجتماعات مع المسؤولين وخبراء الأرصاد الجوية من الصين ودول الإقليم، لتبادل وجهات النظر حول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، لإنشاء أنظمة إنذار مبكر لجميع سكان العالم، في غضون خمس سنوات، فضلاً عن استعراض جهود المركز لتعزيز أوجه التعاون، والتنسيق مع الأعضاء الآخرين لتطوير القدرات المشتركة، ووضع التدابير والآليات الفعالة لمواجهة الكوارث الطبيعية.

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