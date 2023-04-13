شرطة أبوظبي تعزز الوعي المروري للأسر

المصدر: أبوظبي- البيان

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شاركت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، في الفعاليات المصاحبة لحملة «جيران للكل»، والتي أقيمت بحديقة العائلة في كورنيش أبوظبي، وفي حديقة العامرة بمدينة العين، وفي شاطئ المغيرة بمدينة المرفأ، بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية، وركزت الفعالية على تعزيز الوعي المروري للأسر، إلى جانب التعريف بالمؤسسة وفعالياتها وبرامجها بشكلٍ جاذب ومبتكر، ودورها الرائد في دعم واستقرار الأسرة وتلاحمها.

دعم

وثمّنت شرطة أبوظبي اهتمام ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، الكامل لكل ما من شأنه أن يعمل على خلق أسرة إماراتية متماسكة، من منطلق الفكر الراسخ في مجتمع الإمارات، بأن سلامة الأسرة هي الطريق الأكيد إلى سلامة المجتمع.. وأن الأسرة لها الدور المحوري في تمكين المجتمع كله من التعامل الذكي والواعي مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتلاحقة التي تشهدها الدولة والعالم.

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات بالإنابة، اهتمام شرطة أبوظبي بإسعاد المجتمع، وتعزيز التواصل معهم، من خلال المشاركة في هذه الحملات، مشيداً بجهود مؤسسة التنمية الأسرية، والتي تسهم إيجابياً في بناء مجتمع متماسك.

ولفت إلى الحرص على المشاركة في مختلف المناسبات والمبادرات، بهدف زيادة الوعي المروري بالقيادة الآمنة على الطرق، والالتزام بقوانين وأنظمة المرور، لافتاً إلى أهمية تعاون الجميع في الحد من مسببات وقوع الحوادث المرورية، والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأوضحت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية: «إن حملة جيران للكل» تأتي في إطار جهود مؤسسة التنمية الأسرية، للتواصل مع المستفيدين من خدماتها من جمهور متعدد الفئات والثقافات، من مواطنين ومقيمين في إمارة أبوظبي، وهذه الجهود التي تقف وراءها شخصية قيادية استثنائية، هي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات، والتي تحرص على توجيه المؤسسة في إعداد أسر مستقرة.

توعية

واشتملت الفعاليات المرورية على عقد ورشة توعوية، ركزت على أهمية تعزيز السلوكيات المرورية الإيجابية، والتأكيد على ضرورة انتباه السائقين أثناء قيادة المركبات، والتعاون مع عناصر دوريات المرور في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، لتجنب وقوع الحوادث، وإقامة مرسم حر للأطفال، وتعريفهم بدورية الطفل، وتوزيع كتيبات التوعية، كما تم عرض أفلام توعية مرورية رقمية، وتوزيع الهدايا على الجمهور والفائزين بالمسابقات.

وشاركت إدارة مرور العين بدورية السعادة، و«دورية الطفل»، واطلعت الأسر على دورها في التثقيف المروري، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات مرورية توعوية للجمهور، وعدد من الأنشطة والفعاليات، كما تضمنت المشاركة عرضاً للكلاب البوليسية، قدمه قسم التفتيش الأمني في مدينة العين، وغيرها الكثير من المفاجآت والمسابقات والجوائز.

وقدمت إدارة مرور الظفرة، النصائح والإرشادات المرورية في موقع الفعالية الرئيس لحملة «جيران للكل»، في منطقة المغيرة بمدينة المرفاً، موضحة أن مشاركتها تأتي ضمن حرص شرطة أبوظبي على التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في إيصال أنشطة التوعية المرورية للمجتمع، حيث قامت بالتعريف بدورية الطفل، ونظمت المسابقات المرورية والتوعوية، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

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