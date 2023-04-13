طقس الإمارات غداً.. مغبر وانخفاض بدرجات الحرارة

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا إلى غائم جزئيا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية وغائماً أحياناً غرباً مع سقوط أمطار، ويشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 20 إلى 30 تصل 50 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى شديد الاضطراب فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 07:02 والمد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة 14:20 والجزر الثاني عند الساعة **:**.

و في بحر عمان يكون الموج متوسطا إلى مضطرب ، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:36 والمد الثاني عند الساعة 04:24 والجزر الأول عند الساعة 10:04 والجزر الثاني عند الساعة 23:22.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 25 80 45

دبي 31 26 85 50

الشارقة 31 24 90 55

عجمان 30 24 90 60

أم القيوين 31 22 85 55

رأس الخيمة 36 21 80 55

الفجيرة 36 24 50 25

العـين 36 27 60 25

ليوا 27 25 80 45

الرويس 25 23 80 60

السلع 26 20 75 55

دلـمـا 25 23 70 50

طنب الكبرى 26 24 80 60

طنب الصغرى 26 24 80 60

أبو موسى 26 24 80 60

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