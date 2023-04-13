تعاون بين بنك الإمارات للطعام و"فيسبوك" و"كارفور" لتوزيع 55 ألف وجبة

المصدر: البيان

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نظّم بنك الإمارات للطعام التابع لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع منصة "فيسبوك" التابعة لشركة "ميتا"، اليوم (الخميس) في منطقة القوز؛ مبادرةً لتوزيع قرابة 720 سلة غذائية على العمال المُستحقين بما يعادل 55 ألف وجبة، مُقدمةً من سلسلة متاجر "كارفور" التي تُديرها شركة "ماجد الفطيم للتجزئة" في دولة الإمارات.

وتُعدّ المبادرة جزءاً من دور بنك الإمارات للطعام في تعزيز المسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع والشركاء، وتحقيق أهدافه في إدارة فائض الطعام والحدّ من هدره، وإيصال الغذاء إلى أكبر عدد من محتاجيه داخل دولة الإمارات وخارجها، إضافةً إلى التوعية بمبادراته الخيرية والإنسانية فضلا عن رفع الوعي المجتمعي للوصول إلى صفر مخلفات طعام.

ويسعى بنك الإمارات للطعام عبر نشاطاته ومبادراته إلى نشر هذه القيم وترسيخها عالمياً، من خلال رؤيته ورسالته، ما يسهم في تعزيز قيم التآخي وعمل الخير في المجتمع وتعزيز ثقافة استدامة الطعام والثقافة الاستهلاكية لدى الأفراد.

وقال سعادة داوود الهاجري، نائب رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام: "إنّ مبادرات بنك الإمارات للطعام؛ هي انعكاس لأصالة مجتمع دولة الإمارات، وتجسيداً لقيم الخير والعطاء والإنسانية والتآخي في المجتمع، وإعلاء قيمة إطعام الطعام خلال الشهر الفضيل. ويسعى البنك إلى التعاون مع الشركاء من مختلف الجهات والمنظمات، لتعزيز العمل الإنساني والخيري والتطوعي، والإسهام في نشر القيم الإيجابية من دولة الإمارات ونقلها إلى العالم. كما يعمل بنك الإمارات على توفير الغذاء لأكبر عدد من مستحقيه محلياً وعالمياً، عبر التخطيط والإدارة السليمة لفائض الطعام، والحدّ من هدره، بما يسهم في تحقيق الوفرة والاستدامة الغذائية والبيئية".

من جانبها، قالت شيلا شيبان، الرئيسة التنفيذية للتسويق في شركة "ماجد الفطيم للتجزئة": "سعداء بالتعاون مع شركائنا من بنك الإمارات للطعام وشركة ميتا لتنفيذ هذه المبادرة الإنسانية، وذلك لكونها تتماشى مع قيمنا والتزامنا الراسخ في "كارفور" بخدمة المجتمع وتعزيز التكاتف بين أفراده. ونأمل بأن تُدخل هذه المبادرة الفرحة على قلوب المستحقين خلال الشهر الفضيل".

وقالت مون باز، مديرة شراكات المبدعين في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا لدى شركة "ميتا": "يمثّل التواصل والعمل الخيري والتآلف المجتمعي جزءاً أساسياً من جوهر رمضان بالنسبة لنا في ميتا. وأردنا في إطار حملتنا "رمضان الخير" لهذا العام أن نوفّر منصات أكثر تتيح القيام بأعمال الخير والاحتفاء بروح الشهر الفضيل. كما تعزز شراكتنا مع بنك الإمارات للطعام التزامنا المستمر بالوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً وتقديم الدعم ".

وجرى توزيع 300 سلة غذائية في مكتب البنك على العمال المُستحقين، حيث تضمنت السلال مجموعة متنوعة من مستلزمات البقالة، فيما سيجري إرسال باقي السلال الغذائية البالغ عددها 420 سلة مباشرةً إلى سكن العمال لتوزيعها.

وكان بنك الإمارات للطعام قد أعلن مع قدوم شهر رمضان المبارك، عن إطلاقه عدد من المبادرات التي هدفت إلى إيصال الغذاء بجودة عالية إلى أكبر شريحة من محتاجيه، وتعزيز الإدارة المُثلى لفائض الطعام بما يضمن الحدّ من هدره، فضلاً عن رفع الوعي المجتمعي بأهمية تقليل الفائض والوصول إلى صفر مخلّفات طعام.

وشملت تلك المبادرات، توفير ثلاثة ملايين وجبة من التبرعات، بالتنسيق مع جميع شركات الأغذية والهلال الأحمر الإماراتي، والمعنيين في الفنادق وخيم الإفطار لحصر الفائض من الطعام، ونقله إلى البنك والجمعيات الخيرية بالتعاون مع شركات التوصيل. كما أطلق البنك مبادرة "هريسكم علينا" لجمع أطباق الهريس التقليدية التي تتبرع بها المطابخ الكبيرة وتوزيعها على المستحقين خلال الشهر الفضيل.

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