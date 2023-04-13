«بن غاطي القابضة» تدعم «وقف المليار وجبة» بـ 15 مليون درهم

المصدر: وام

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أعلنت شركة "بن غاطي القابضة" مساهمتها بمبلغ 15 مليون درهم دعماً لحملة "وقف المليار وجبة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام، لتوفير شبكة أمان غذائي للفئات الأقل حظاً في العالم ومساندة الجهود الدولية لمكافحة الجوع والقضاء عليه.

وتعهدت شركة "بن غاطي القابضة" بتقديم 15 مليون درهم خلال 3 سنوات، للمساهمة في تحقيق مستهدفات الصندوق الوقفي لإطعام الطعام، بما يرسخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات في مجالات العمل الإنساني إقليمياً ودولياً.

تجسد حملة "وقف المليار وجبة" التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" وأطلقت بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، التزام دولة الإمارات الثابت بدورها الإنساني ومدها يد العون لمساعدة مختلف المجتمعات، في كل الظروف الإنسانية الصعبة، وللفئات الأكثر احتياجاً حول العالم.

وقال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة "بن غاطي القابضة": "إن حملة (وقف المليار وجبة) مبادرة نوعية في العمل الخيري والإنساني، لاعتمادها استراتيجية فريدة تتمثل في تدشين صندوق وقفي لإطعام الطعام بشكل مستدام، وتسخير الموارد والخبرات المؤسسية اللازمة لتطوير هذا الصندوق وضمان وصول الدعم الغذائي إلى شرائح واسعة حول العالم، وهو ما يعكس الرؤية الإماراتية في استدامة الخير ومساعدة الفقراء والمحتاجين في كل زمان ومكان".

وأضاف: "نتشرف بالمساهمة في الصندوق الوقفي لإطعام الطعام بشكل مستدام، بما يعكس التزامنا بدعم المبادرات الخيرية والإنسانية الملهمة التي تطلقها قيادة دولة الإمارات لدعم الفئات الأكثر احتياجاً في العالم، وانطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية، وبما ينسجم مع القيم النبيلة والتسابق على فعل الخير في مجتمع الإمارات".

وتستكمل حملة "وقف المليار وجبة" النجاحات التي حققتها حملات إطعام الطعام السابقة والتي بدأت في شهر رمضان الكريم 2020 بحملة 10 ملايين وجبة، وسجلت مساهمات فاقت المستهدف بـ 15.3 مليون وجبة، وحملة 100 مليون وجبة في رمضان 2021 التي ضاعفت عدد الوجبات التي وزعتها لتصل إلى ما يعادل 220 مليون وجبة، من خلال تبرعات 385 ألف متبرع من 51 جنسية، إضافة إلى حملة "مليار وجية" في رمضان الماضي التي نجحت في تحقيق الهدف في أقل من شهر بمساهمات 320,868 متبرعاً، وتم توزيع الطعام في 50 دولة حول العالم.

وتشهد حملة "وقف المليار وجبة"، تفاعلاً مجتمعياً واسعاً لدعم مستهدفاتها الإنسانية، وتواصل تلقي المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 5 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.1billionmeals.ae. فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، كما يمكن أيضاً للمساهمين المشاركة في "حملة وقف المليار وجبة" عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف المليار وجبة" خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، حيث يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات من &e"، ويمكن للراغبين كذلك في المساهمة في حملة "وقف المليار وجبة" المشاركة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow، تحت فئة "التبرعات".

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