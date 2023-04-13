أنور قرقاش: محمد بن راشد قائد استثنائي

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قائد استثنائي، مؤمن بالتجديد والابتكار والتطوير المستمر، مشيراً إلى أن مسيرة سموه حافلة بالإنجاز والتميز وهي مصدر إلهام نفتخر ونعتز به.

وقال معاليه عبر حسابه في «تويتر»: «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قائد استثنائي، رؤيته طموحة ونصب عينه الأهداف الكبرى والتحولات الإيجابية، مؤمن بالتجديد والابتكار والتطوير المستمر وهذا ما انعكس على مجلس الوزراء منذ توليه رئاسته قبل 17 عاماً.. مسيرة سموه حافلة بالإنجاز والتميز وهي مصدر إلهام نفتخر ونعتز به».

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