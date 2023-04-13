مسؤولون:أعوام مُضيئة في تاريخ الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

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أكد مسؤولون أن دولة الإمارات حققت نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات الحكومية، ورسخت ثقافة جديدة تستند إلى استراتيجيات طموحة تنطلق من حيث انتهى الآخرون، لذا تصدرت المراكز الأولى على مستوى العالم في العديد من مؤشرات التنافسية، حيث تعمل حكومتها الرشيدة على مفهوم الريادة والاستدامة في مسيرتها التنموية.

ريادة

وقال معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إن مرور 17 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لرئاسة مجلس الوزراء والحكومة الاتحادية، تعد أعواماً مُضيئة في تاريخ دولة الإمارات، حقق خلالها إنجازات استثنائية أسهمت في نقل الدولة إلى مصاف الدول المتقدمة والريادة العالمية في مختلف القطاعات، وتحقيق نهضة عمرانية اقتصادية وثقافية وخدمية، والتأسيس لفكر ونهج ألهم ولا يزال قادة الدول الأخرى في التميز والريادة والاستباقية، والقدرة على مواجهة التحديات المُعاصرة.

وأكد معاليه أن سموه نموذج متفرد في القيادة، ومصدر إلهام لشعبه، بكلماته العميقة المحفزة، وتوجيهاته السديدة، ورؤيته الحكيمة للمستقبل، مانحاً لهم آفاقاً رحبة لمسيرة حافلة بالإنجازات والتميز والعطاء، مُضيفاً أن كلمات سموه، أوجزت عظيم ما حققته الدولة في شتى المجالات، وما رسخته من مقومات تمهد لمستقبل أكثر ازدهاراً وإشراقاً.

مدارس الإدارة

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: الأرقام في قاموس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لها قيمة تفوق قيمتها العددية، فهي محمّلةٌ بالإنجازات والسّبق والسعي الدائم لإعادة ابتكار الذات والتفوّق على ما تحقق من إنجازات، وأتقدّم إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بأطيب التهاني على إنجازات امتدت على مدار 17 عاماً أصبحت نماذج تُدرّس في أعرق مدارس الإدارة الحكومية حول العالم، ولقد تشرّفت بأنني كُنت من المحظوظين الذين حظوا بشرف الخدمة الحكومية ضمن فريق سموه، وكثير من الأرقام التي ذكرها صاحب السمو في تغريدته أعادت إلى ذاكرتي لحظات إنجاز أحملها وساماً على صدري.

نجاحات ملموسة

ولفتت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، إلى أن مسيرة العمل الحكومي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، شهدت على مدار 17 عاماً نجاحات ملموسة أسهمت في ترسيخ مكانة الدولة كواحدة من أسرع دول المنطقة والعالم نمواً وتطوراً في كافة المجالات.

الارتقاء والتقدم

وتقدم طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، قائلاً، شكراً للقائد الملهم الذي تعلمنا منه أسس البناء والارتقاء والتقدم، وأن مسيرة سبعةَ عشرَ عاماً حافلة بالعطاء والريادة والتميز والإنجاز صارت نموذجاً يحتذى به وذلك لوصول إمارة دبي إلى مراكز قيادية عالمياً، والحصول على لقب (أسعد شعب) لتوفر جميع مقومات السعادة على أرض الإمارات.

تنمية مستدامة

وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن دولة الإمارات حققت إنجازات مهمة وقفزات نوعية في جميع القطاعات بفضل القيادة الحكيمة التي وضعت الإمارات في مصاف الدول المتقدمة، بل وتجاوزت الكثير من الدول في العديد من مؤشرات التنافسية الدولية.

وقال إن حكومة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أحدثت تحولات كبيرة في مجتمع دولة الإمارات وطورت الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع، وحققت تنمية مستدامة واقتصاداً وطنياً متطوراً وتعليماً متميزاً، وأصبحت الإمارات خلال الأعوام الـ17 الماضية يشار إليها بالبنان لما تحقق على أرضها وبسواعد أبنائها من تقدم وإنجازات.

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