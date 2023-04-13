قسم الرعاية الصحية في «ثومبي» ينال اعتماد «JCI Enterprise»

المصدر: دبي - البيان

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حصل قسم الرعاية الصحية في ثومبي على اعتماد «JCI Enterprise» من اللجنة المشتركة الدولية، مما يجعل المجموعة خامس مجموعة رعاية صحية في العالم تنال هذا اللقب.

وتعتبر اللجنة المشتركة الدولية شركة عالمية رائدة ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية وأكبر جهة اعتماد للرعاية الصحية في العالم.

والختم الذهبي للموافقة من JCI هو شهادة معترف بها على نطاق واسع تمثل عملية تقييم الجودة الأكثر شمولاً في صناعة الرعاية الصحية. وتم تصميم معايير اعتماد المؤسسة JCI لضمان بيئة رعاية آمنة تقلل من مخاطر متلقي الرعاية ومقدمي الرعاية، وتعزز المواءمة والاتساق، والكفاءة عبر المرافق، وتوضح التحسين المستمر والدائم على مستوى النظام، وتقليل تكلفة الرعاية الصحية وتحسين النتائج وتجربة المريض عبر مرافق الرعاية الصحية للمؤسسة.

وقال أكبر محي الدين ثومبي، نائب رئيس قسم الرعاية الصحية في مجموعة ثومبي: اعتماد JCI Enterprise هو شهادة على الريادة والتميز اللذين يميزان نظام الرعاية الصحية لدينا من خلال تطبيقه لجميع المعايير الدولية واعتماده لمبادئ الجودة والتميز، وأفضل الممارسات في جميع أنحاء الشبكة. واليوم، يأتي هذا الاعتماد تتويجاً لإنجازاتنا وتشجيعاً لالتزامنا بمواصلة الإرث الذي حققناه على مدى أكثر من 25 عاماً من مجموعة مجتهدة، وتقديم الأفضل في مجال الرعاية الصحية والتعليم الطبي في المنطقة وخارجها.

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