آزاد موبين يسهم بـ 5 ملايين درهم لدعم حملة «وقف المليار وجبة»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن الدكتور آزاد موبين مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة ‏«أستر دي إم هيلث كير»، عن مساهمته بمبلغ 5 ملايين درهم خلال 5 سنوات دعماً لحملة «وقف المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام، ولمساعدة المجتمعات الأقل حظاً في عشرات الدول خلال شهر رمضان المبارك.

وقال الدكتور آزاد موبين مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أستر دي إم هيلث كير: تمثل حملة وقف المليار وجبة مبادرة رائعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمعالجة مشكلة الجوع عالمياً، ويشرفنا أن نكون جزءاً من هذه المهمة النبيلة وما سبقها في الأعوام الماضية حيث تم إطعام ملايين الأشخاص المحرومين في جميع أنحاء العالم.

أعتقد أنه من واجبنا ومسؤوليتنا أن نشارك في مثل هذه الجهود لرد الجميل للمحتاجين كما أنعم الله علينا ببركات عظيمة، وهذا يكرر الرسالة التي مفادها أن حسن التعامل هو عادة نتعودها.

وتأتي حملة «وقف المليار وجبة»، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، استكمالاً لحملات إطعام الطعام السابقة والتي بدأت في شهر رمضان الكريم 2020 بحملة 10 ملايين وجبة، وحملة 100 مليون وجبة في رمضان 2021 إضافة إلى حملة «مليار وجبة» في رمضان الماضي.

القنوات الرئيسية للمساهمة

وتحظى حملة «وقف المليار وجبة»، بتفاعل مجتمعي منذ إطلاقها، وتواصل استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 5 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.1billionmeals.ae.

فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، كما يمكن أيضاً للمساهمين المشاركة في حملة وقف المليار وجبة» عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة «وقف المليار وجبة» خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، حيث يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة «وجبة» أو «Meal» على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة «دو» أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة «اتصالات من &e»، ويمكن للراغبين كذلك في المساهمة في حملة «وقف المليار وجبة» المشاركة عبر تطبيق «دبي الآن» DubaiNow، تحت فئة «التبرعات».

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