حاكم عجمان يتقبل تهاني ولي عهد الفجيرة برمضان

المصدر: عجمان - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في قصر الزاهر بعجمان أمس.

وتقبّل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي التهاني والتبريكات من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله تعالى أن يكون شهر خير وبركة على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم، وأن يعيده على دولتنا بنعمة الأمن والأمان، وأن يديم عليها أسباب الرفعة والتقدم والازدهار.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، والشيخ محمد بن علي النعيمي، وعدد من الشيوخ.

وقد تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي الرمضانية العامرة، سائلين المولى عز وجل أن يديم فضله ونعمته على دولتنا الحبيبة وقيادتها الرشيدة وشعبها المعطاء.

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