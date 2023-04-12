رئيس الدولة يمنح سفير الجزائر وسام الاستقلال

المصدر: وام

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منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خميسي عريفي، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى دولة الإمارات.

وقد قلّد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، السفير الوسام.

وعبَّر معاليه عن تقديره لجهود عريفي أثناء فترة عمله التي أسهمت في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التعاون بينهما في شتى المجالات، معرباً عن أمنياته له بالنجاح والتوفيق في مهامه المستقبلية.

من جانبه، أعرب عريفي عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيداً بالسياسة الحكيمة لسموه ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأشاد بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال الـ51 عاماً الماضية التي تعكس حرص القيادة وطموحها للارتقاء بمكانة الدولة.

وتقدم بالشكر لجميع الجهات الحكومية في الدولة على ما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي، بما يخدم المصالح المشتركة التي تجمع البلدين.

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