حمدان بن محمد: الوقف إرساء لقيمٍ تربينا عليها

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس التنفيذي في دبي.

واعتمد سموه استراتيجية الوقف بإمارة دبي، والذي بلغت قيمة أصوله 8.8 مليارات درهم، ساهم فيها 493 من أصحاب الخير.

وفي تغريدة لسموه على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، قدم سموه شكره للمساهمين في الأوقاف على عطائهم، وأكد سموه أن في هذا العمل إرساء لقيمٍ تأصلت في مجتمعنا.

وقال سموه في تغريدته: "ترأست اجتماع المجلس التنفيذي في دبي واعتمدنا استراتيجية الوقف بإمارة دبي.. قيمة أصول أوقاف دبي تصل إلى 8.8 مليارات درهم ساهم فيها 493 من أصحاب الخير.. نشكرهم ونشكر عائلاتهم على هذا العطاء.. ففي هذا العمل إرساء لقيمٍ تربينا عليها وتأصلت في مجتمعنا".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز