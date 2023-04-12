«الشارقة لإدارة الأصول» توزّع 500 وجبة طعام في الشهر الفضيل

المصدر: الشارقة - البيان

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وزعت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لإمارة الشارقة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، 500 وجبة طعام على السائقين في الشوارع والتقاطعات عند مسجد الشيخ سعود في الشارقة، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية، في نشر قيم الخير والعطاء في شهر رمضان المبارك، وتعميق مبدأ التكافل الاجتماعي والقيم الإنسانية بين المؤسسات وأفراد المجتمع.

مبادرات

وقال سعيد شرار، المدير التنفيذي للعمليات – أصول للخدمات في شركة الشارقة لإدارة الأصول: «تأتي هذه المبادرة امتداداً للعديد من المبادرات السنوية التي تقوم بها شركة الشارقة لإدارة الأصول، والتي تندرج تحت مسؤوليتها المجتمعية والساعية إلى ترسيخ معاني العطاء وقيم التكافل والمحبة في الشهر الفضيل، ونشر روح العمل الخيري والتطوعي بين الموظفين.

والذي يعد شهر رمضان فرصة مميزة لتعزيز هذه القيم في المجتمع، بالتعاون المستمر مع المؤسسات والجهات، ومن أبرزها شرطة الشارقة التي نثمن جهودها القيمة في التعاون معنا في هذه الحملة كل عام».

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