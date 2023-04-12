«إينوك» تتعاون مع «بيت الخير» لتوزيع 10 آلاف وجبة إفطار

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة إينوك، عزمها توزيع أكثر من 10,000 وجبة إفطار، وذلك من خلال شراكتها المتواصلة مع جمعية «بيت الخير»، بالإضافة إلى مساهمة «غاز الإمارات» بـ1000 أسطوانة غاز وتوزيعها على الأفراد والأسر المتعففة خلال شهر رمضان المبارك. ومن المتوقع أن تدعم هذه الشراكة ما يزيد على 16,500 فرد وأسرة.

وتشمل الشراكة أيضاً إضافة شاشات رقمية في 255 محطة خدمة تابعة لمجموعة إينوك، في إطار الحملة الإعلانية لجمعية بيت الخير الخيرية، التي تتيح للمساهمين التبرع لإفطار صائم (15 درهماً) وزكاة الفطر (25 درهماً) وكسوة العيد (100 درهم)، كما سيتمكن مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي التبرّع من خلال مسح رموز الاستجابة السريعة QR.

التزام

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «نفخر بهذه الشراكة الراسخة مع جمعية بيت الخير والمتواصلة للعام السابع على التوالي.

الأمر الذي يؤكد التزامنا تجاه المجتمع ويسلّط الضوء على جهودنا المستمرة لرد الجميل فيه، وإذ يمثل شهر رمضان المبارك فرصة للتأمل وعمل الخير، أطلقنا خلال هذا الشهر مبادرات عدة تهدف للارتقاء بحياة مجتمعنا ودعم الاقتصاد المحلي بشكل أوسع انطلاقاً من مكانتنا الراسخة بأننا مؤسسة تتحلى بالمسؤولية المجتمعية».

حملات

من جانبه، أشاد عابدين طاهر العوضي، مدير عام «بيت الخير»، بالدعم المستمر الذي تقدمه إينوك لحملات الجمعية ومبادراتها الإنسانية.

وقال العوضي: «نسجت جمعية بيت الخير عبر مسيرتها شراكات متنوعة ومهمة مع الكثير من الجهات الحكومية والخاصة، وهي تعززها باستمرار لدعم أكبر عدد ممكن من الأسر المتعففة والحالات المحتاجة.

وتعد شركة «إينوك» من أبرز الداعمين للجمعية في موسم رمضان، فتحرص على مواكبة حملة «بيت الخير» الرمضانية سنوياً، للمساهمة في تحقيق النمو الإنساني المستدام الذي تدعو إليه القيادة الرشيدة دائماً، وذلك من خلال دعم 1000 أسرة مسجلة لدى الجمعية بكوبونات تعبئة الغاز، لتخفيف الأعباء عن كاهلهم خلال الشهر الفضيل.

بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام العملاء لدعم مشاريع حملة الجمعية الرمضانية «حتى تنفقوا مما تحبون» بالتبرع عبر أيقونة مخصصة لذلك في جميع محطات خدمة «إينوك» المنتشرة بأنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، فجزاهم الله جميعاً خير الجزاء».

وتقدم جمعية بيت الخير مساعدات مالية وعينية للأسر المتعففة والأفراد في دولة الإمارات من خلال العديد من البرامج والمبادرات. وتشمل فئات المستفيدين كبار السن والأسر المتعففة والأرامل والمطلقات وذوي الدخل المحدود والسجناء وأصحاب الهمم والأيتام والطلاب.

وإلى جانب هذه المبادرات، تنفّذ مجموعة إينوك خلال شهر رمضان المبارك هذا العام مبادرات وبرامج تطوّع تشمل كلاً من:

«حملة رمضان أمان» بالتعاون مع جمعية الإحسان الخيرية، و«ملابس»، المبادرة التي تتيح لموظفي إينوك التبرّع بالملابس القديمة والمستعملة والجديدة، ومبادرة «كسوة العيد» بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي للتبرع بالملابس لأكثر من 500 طفل من العائلات المحتاجة حول العالم، كما ستوزع المجموعة صناديق التمر في متاجرها طيلة الشهر الفضيل بالتعاون مع علامة «الكوزي»، وتنظّم أيضاً تجمعاً رمضانياً لكبار المواطنين.

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