طقس الإمارات غداً .. مغبر إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا إلى غائم جزئيا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً نهاراً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق المكشوفة.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 20:37 والمد الثاني عند الساعة 05:21 الجزر الأول عند الساعة 21:55 .

بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:58 والمد الثاني عند الساعة 02:26 الجزر الاول عند الساعة 08:50 والجزر الثاني عند الساعة 21:47.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 26 75 25

دبي 37 27 70 15

الشارقة 36 26 80 35

عجمان 35 25 85 30

أم القيوين 35 26 80 30

رأس الخيمة 36 25 85 30

الفجيرة 33 25 80 35

العـين 38 24 70 25

ليوا 41 26 80 25

الرويس 38 24 80 30

السلع 39 23 85 30

دلـمـا 37 23 85 35

طنب الكبرى 37 22 85 30

طنب الصغرى 37 22 85 30

أبو موسى 37 22 85 35

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