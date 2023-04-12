"المستكشف راشد" يهبط على سطح القمر في 25 إبريل الجاري

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة "آي سبيس" اليابانية أنها في طريقها إلى إنزال أول مركبة فضاء خاصة، على سطح القمر، في وقت لاحق هذا الشهر.

وفيما لا يزال يعد إنجازا نادرا، بعد ستة عقود من استكشاف القمر، من المقرر أن تصل مركبة الهبوط "هاكوتو-آر" إلى مقصدها، في 25 أبريل، طبقا لما ذكرته الشركة اليوم الأربعاء.

وتحمل المركبة اليابانية "المستكشف راشد"، ضمن أول مهمة عربية لاستكشاف القمر. وقد تم تصميم المستكشف وإنجازه بأيادٍ إماراتية بنسبة 100 بالمئة، ويتم حالياً التواصل معه بمعدل مرة واحدة كل أسبوع.

وتبلغ مدة المهمة العلمية للمستكشف راشد «يوماً قمرياً واحداً»، أي ما يعادل 14 يوماً من مثيلاتها على كوكب الأرض. وسيهبط في منطقة «ماري فريغوريس»، وتحديداً منطقة «فوهة أطلس» كموقع هبوط رئيسي، فيما يعتبر هذا الموقع آمناً ويقدم قيمة علمية مهمة، حيث يمكن لفريق المحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء توجيهه بحسب سهولة التضاريس وصعوبتها وأهمية المنطقة المراد استكشافها، وسيتحرك المستكشف على سطح القمر.

ويشكل موقع هبوط المستكشف راشد أهمية كبرى ليس للإمارات فقط، بل للعالم أجمع، لكونه موقعاً لم تصله أي بعثات علمية سابقاً، ما يجعل الإمارات سبّاقة في توفير إجابات للبشرية، حيث تم اختيار فوهة أطلس، الواقعة عند 47.5 درجة شمالاً و44.4 درجة شرقاً، على الحافة الخارجية الجنوبية الشرقية لمنطقة ماري فريغوريس، أو ما يُعرف بـ«بحر البرد» الواقعة أقصى شمال القمر.

وقال تاكيشي هاكامادا، مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي لها في بيان إن " لقد تم تهيئة الساحة. أتطلع لأن أشهد ذلك اليوم التاريخي، مما يمثل بداية لعهد جديد من المهام التجارية إلى القمر".

وكان صاروخ، طراز "فالكون-9" من شركة "سبيس إكس" الأمريكية لاستكشاف الفضاء، التي أسسها إيلون ماسك، قد أقلع في ديسمبر الماضي، من قاعدة "كيب كانافيرال" في فلوريدا، ليضع مركبة الهبوط، "هاكوتو-آر" في طريقها إلى القمر.

وإذا سارت الأمور على ما يرام كما هو مقرر، ستلتحم مركبة الهبوط بهدوء بمنطقة، يطلق عليها اسم "أطلس كريتر"، حوالي الساعة 1640 بتوقيت جرينتش في 25 أبريل.

وحال تغير الظروف، ستكون هناك مواقع وتواريخ بديلة، بما في ذلك 26 أبريل الجاري والأول والثالث من مايو المقبل.

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