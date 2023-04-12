ديوا تستقبل الرئيس التنفيذي لـ COP28

المصدر: البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعادة/ عدنان أمين، الرئيس التنفيذي للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28”، حيث جرى التباحث في سبل تعزيز التعاون واستعراض جهود هيئة كهرباء ومياه دبي في دعم استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر COP28 الذي يعد أكبر حدث دولي في مجال العمل المناخي، في مدينة إكسبو دبي خلال العام الجاري، حيث ستستكمل هذه الدورة، من خلال تعزيز العمل مع كافة الأطراف والشركاء، البناء على نتائج ومخرجات اتفاقية باريس للإبقاء على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية هذا القرن أقرب ما يكون إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي.

وأوضح معالي الطاير أن الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تكتسب أهمية خاصة مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» عام 2023 عاماً للاستدامة في دولة الإمارات تحت شعار "اليوم للغد"، وتأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله": أن استضافة دولة الإمارات COP28 سيكون الحدث الأبرز للدولة في 2023. ولدينا ثقة بأن الإمارات ستقوم بتنظيم أنجح مؤتمر بيئي عالمي"، ليؤكد الأهمية الكبرى التي توليها القيادة الرشيدة لمسألة التصدي للتغير المناخي وإطلاق الخطط التنموية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لجعل دولة الإمارات ضمن أكبر دول العالم استثماراً في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأوضح معالي الطاير أن دولة الإمارات كانت أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. وتعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على تعزيز الريادة في مجالات الاستدامة والابتكار وصناعة المستقبل في جميع مشاريعها ومبادراتها لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحیاد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفیر 100% من الطاقة النظیفة بحلول العام 2050، مع التركيز على الابتكار وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والاقتصاد الدائري كممكنات رئيسة لتحقيق الاستدامة. وتتواءم استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. وأطلقت الهيئة عدداً من المشاريع التي تقوم بتنفيذها وأبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نظام المنتِج المستقل، بتكلفة تصل إلى 50 مليار درهم. وعند اكتماله، سيسهم المجمع في خفض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. ووصلت قدرته الإنتاجية من الطاقة النظيفة إلى 2127 ميجاوات حيث تُشَكِّل القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة في دبي نحو 14.6% من القدرة الإنتاجية الإجمالية للطاقة الكهربائية.

من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بجهود هيئة كهرباء ومياه دبي في دعم الجهود العالمية في التصدي لتحديات التغير المناخي، من خلال الاعتماد على حلول الطاقة النظيفة والمتجددة كأحد الركائز الرئيسة من أجل خفض انبعاثات غازات الدفيئة.

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