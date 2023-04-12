محمد بن راشد: تلبية نداء الإنسانية واجب أخلاقي لا نتخلى عنه

المصدر: دبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ماضية في ترسيخ مكانتها الإنسانية وبناء حياة أفضل لملايين البشر.

جاء ذلك خلال إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، النتائج السنوية لأعمال مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لعام 2022، حيث بلغ إجمالي حجم إنفاق المؤسسة، الأكبر من نوعها في المنطقة في مجال العمل الخيري والإنساني والإغاثي والمجتمعي، 1.4 مليار درهم، أحدثت أثراً إيجابياً في حياة 102 مليون مستفيد في 100 دولة حول العالم.

وتمكنت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية من زيادة عدد المستفيدين من مبادراتها بواقع 11 مليون مستفيد مقارنة بنتائج عام 2021، كما توسعت في تقديم برامجها ومبادراتها وحملاتها ومشاريعها الإغاثية والمجتمعية لتشمل 100 دولة بزيادة 3 دول مقارنة بعدد الدول التي غطتها عام 2021، لتؤكد بذلك مكانتها الرائدة التي رسختها على مدى سنوات كأكبر منظومة إقليمية للعمل الإنساني والإغاثي والتنموي والمجتمعي.

حفل

وجاء إعلان نتائج تقرير أعمال مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، خلال حفل خاص في دبي أوبرا أمس، حضره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عضو مجلس دبي، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، وعدد من معالي الوزراء، وكبار المسؤولين.

وشهد الحفل استعراض إنجازات المؤسسة خلال العام الماضي والأعوام السابقة، بالإضافة إلى تقارير عن نتائج حملة «وقف المليار وجبة»، وتكريم كبار المساهمين فيها.

وسبق الحفل اجتماع لمجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في دبي أوبرا، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عضو مجلس دبي، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومعالي ريم الهاشمي، رئيسة مجلس إدارة دبي العطاء، ومعالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ومعالي مطر الطاير رئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، ومعالي سعيد محمد الطاير رئيس مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات»، ومعالي محمد أحمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وعوض صغير الكتبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة نور دبي، وداود الهاجري نائب رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، ومنى غانم المري، رئيسة نادي دبي للصحافة أمين عام جائزة الإعلام العربي، وسعيد العطر، الأمين العام المساعد لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

عطاء متواصل

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، إن دولة الإمارات ماضية في ترسيخ مكانتها الإنسانية، والمساهمة الفاعلة في بناء حياة أفضل لملايين البشر. لافتاً سموه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة اختارت صناعة الأمل وبناء الحياة، وستبقى صناعة الأمل صناعة إماراتية بامتياز.

وأكد سموه أن رفع المعاناة عن الإنسان، أياً كان أصله وعرقه ولونه يأتي في المقام الأول، وتلبية نداء الإنسانية واجب أخلاقي لا نتخلى عنه.

وأضاف سموه: مبادراتنا ومشاريعنا وبرامجنا وصلت لـ 102 مليون شخص في 100 دولة، هؤلاء جزء من قصة الإمارات الإنسانية التي نعتز بها. وختم صاحب السمو قائلاً: «همَّتنا الإنسانية متوقدة.. وعطاؤنا مستمر.. وقيمنا الإماراتية راسخة ثابتة».

تدوين

ودون سموه عبر «تويتر» أمس: «ترأست اليوم اجتماع مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية … وصلت أعمال المؤسسة في 2022 لأكثر من 100 دولة وبلغ حجم إنفاقها 1.4 مليار درهم.. واستفاد من مبادراتها 102 مليون شخص.. كل الشكر لفريق العمل.. والشكر موصول لأكثر من 150 ألفاً من المتطوعين الذين يعملون معنا.. هدفنا بناء أفضل نموذج مستدام للعمل الإنساني.. وترسيخ الإمارات عاصمة للخير والعطاء.. والله الموفق أولاً وأخيراً».

منارة للإنسانية

ومن جانبه، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية إحدى رافعات ثقافة العطاء في دولة الإمارات، والنهوض بها وتوسيع نطاقها محلياً وعربياً وعالمياً هو هدفنا جميعاً، مشيراً سموه إلى أن إنجازات مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ثمرة عمل مؤسسي وجهد جماعي متواصل على مدار العام من قبل فرق العمل وعشرات الآلاف من المتطوعين الذين يترجمون رؤية راعي المؤسسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على أكمل وجه.

حراك

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «الحراك الإنساني الذي يقوده محمد بن راشد يمثل جزءاً من فلسفته القيادية عبر ترسيخ أهمية العمل الإنساني في مجتمع الإمارات وأجياله الجديدة».

وأضاف سموه: «ستبقى دولة الإمارات سبّاقة إلى نجدة المحروم والمنكوب، ومنارة للإنسان والإنسانية».

وتخلل فعالية إطلاق تقرير أعمال مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للعام 2022 استعراض أبرز مشاريع وإنجازات المؤسسة، إلى جانب تسليط الضوء على قصص مؤثرة لمستفيدين من المبادرات حول العالم.

وشهدت الفعالية عرضاً يلخص مبادرة «وقف المليار وجبة»، والتي دشنت أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام بشكل مستدام في رمضان، وعملت على حشد أكبر جهد محلي وإقليمي ودولي للمساهمة في تفعيل برامج مستدامة لمكافحة الجوع والقضاء عليه.

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