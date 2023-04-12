محمد بن راشد يكرم كبار المساهمين والشركاء في حملة وقف المليار وجبة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن حفل إعلان نتائج تقرير أعمال مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، كبار المساهمين في حملة «وقف المليار وجبة» وشركاءها ممن أسهموا بدور فاعل في تحقيق الأهداف الإنسانية للحملة الرامية إلى توفير شبكة أمان غذائي تمتد من الإمارات إلى من هم في أمسّ الحاجة للعون في مختلف أنحاء العالم.

وتعكس نتائج الأعمال الخاصة بمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية المنجز الإنساني والتنموي والمجتمعي الذي حققته المبادرات والمشاريع والبرامج والمؤسسات التي تندرج تحت مظلة المؤسسة الأم خلال العام 2022. وتسجل بالأرقام والحقائق والنتائج الماثلة على الأرض التأثير المستدام الذي أحدثته هذه المبادرات بما يترجم رسالة المؤسسة المتمثلة في صناعة الأمل وصياغة المستقبل وبناء عالم أكثر استقراراً ونماء.

ومن جانبه، قال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: إن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، سجلت إنجازاً جديداً بالوصول إلى 102 مليون إنسان في 100 دولة، وهو ما يترجم فلسفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في العمل الإنساني من خلال إطلاق برامج ومشاريع نوعية ومستدامة.

وأضاف معاليه: رغم التحديات العالمية، تواصل مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية توسيع برامجها ومشاريعها وزيادة إنفاقها، وهو ما كان واضحاً في 2022، حيث ارتفع إنفاق المؤسسة 300 مليون درهم عن 2021، ما مكننا من المساهمة في تحسين حياة ملايين البشر، تعليماً وتأهيلاً وعملاً ورعاية صحية.



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز