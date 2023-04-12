مبادرات محمد بن راشد العالمية 102 مليون مستفيد بـ 1.4 مليار درهم

المصدر: دبي - البيان

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نجحت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في العام 2022 في تعزيز كفاءتها التشغيلية وتوظيف الموارد على النحو الأمثل، حيث استطاعت رفع عدد المستفيدين من مبادراتها إلى 102 مليون إنسان في 100 دولة بإجمالي حجم إنفاق بلغ 1.4 مليار درهم مقارنة بـ1.1 مليار درهم في 2021، لتصل إلى أكبر عدد من المستفيدين في عام واحد فقط، بالمقارنة مع السنوات السابقة.

عدد قياسي

وإلى جانب كادرها البالغ عددهم 847 موظفاً، فقد استقطبت مختلف مبادرات المؤسسة عدداً قياسياً من المتطوعين.

وقد بلغ إجمالي عدد المتطوعين في مختلف المبادرات والمشاريع المنضوية تحت محاور وقطاعات عمل المؤسسة 150266 متطوعاً، وهو أكبر عدد في تاريخ المؤسسة، بزيادة قدرها 5330 متطوعاً عن العام 2021.

وتشجيعاً للعمل الخيري والإنساني والتنموي والإغاثي والمجتمعي، قدمت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في العام 2022 جوائز تقديرية وتحفيزية للعمل الإنساني والتنموي بقيمة إجمالية بلغت 18.4 مليون درهم مقارنة بـ17.7 مليون درهم في 2021.

وتضم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية 35 مؤسسة ومبادرة مؤسسية تنفذ مئات المشاريع والبرامج والحملات، ضمن خمسة محاور عمل رئيسية هي: المساعدات الإنسانية والإغاثية، الرعاية الصحية ومكافحة المرض، نشر التعليم والمعرفة، ابتكار المستقبل والريادة، تمكين المجتمعات.

مساعدات إنسانية وإغاثية

استفاد من برامج ومبادرات محور المساعدات الإنسانية والإغاثية تحت مظلة المؤسسة 30.2 مليون إنسان خلال عام 2022 بزيادة نحو 7.3 ملايين مستفيد في 2021، ووصل حجم إنفاق مختلف المبادرات والمشاريع والبرامج تحت هذا المحور إلى 910 ملايين درهم، بزيادة 493 مليوناً عن العام 2021، الذي بلغ حجم الإنفاق فيه على المبادرات والمشاريع الإنسانية والإغاثية 417 مليون درهم.

وضمن هذا المحور، نجحت حملة «المليار وجبة» التي انطلقت عشية شهر رمضان في العام 2022، في جمع 600 مليون وجبة في أقل من شهر.

كما برهنت المساهمة الشخصية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بـ 400 مليون وجبة لاستكمال وجبات المليار على إيمان قيادة الإمارات بأهمية تخفيف المعاناة عن المحتاجين حول العالم.

وضمن جهودها لدعم حملة «مليار وجبة» 2022، أطلقت المؤسسة، بالتعاون مع بنك الإمارات تحت مظلتها، حملة «مليون وجبة من فائض الطعام» التي هدفت بدورها إلى توفير الدعم الغذائي للمحتاجين، وذلك بالتعاون مع ما يقرب من 200 شريك استراتيجي، بما في ذلك ما يزيد على 55 فندقاً و65 منشأة غذائية و35 من المتاجر الكبرى وأسواق الخضار والفواكه و13 جمعية خيرية، و10 مطابخ مركزية، وشارك في عملياتها المباشرة أكثر من 150 متطوعاً.

«لنجعل شتاءهم أدفأ»

وفي يناير 2022، أطلقت مبادرات محمد بن راشد المبادرة الخيرية «لنجعل شتاءهم أدفأ»، بالتعاون مع حملة «أجمل شتاء في العالم».

ولاقت مبادرة «لنجعل شتاءهم أدفأ»، تجاوباً إقليمياً وعالمياً واسعاً، حيث بلغ عدد المتبرعين أكثر من 155 ألف متبرع من 120 دولة، وتخطت القيمة الإجمالية لمساهماتهم الإنسانية 11 مليون دولار، قدمت على شكل إعانات مادية لمساعدة أكثر من 110 آلاف عائلة.

وخلال 2022، قدمت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للدول المتضررة من الحروب والكوارث الطبيعية، حيث أرسلت نحو 747 طناً من الإمدادات، استفاد منها أكثر من 1.6 مليون شخص.

وشملت مبادرات المؤسسة في 2022 بناء 6 مدارس ومجمع تعليمي في عدد من الدول النامية، حيث شيدت 3 مدارس للمرحلة الابتدائية في قرغيزستان، و3 مدارس في طاجيكستان، ومجمع عمر بن الخطاب التعليمي في إندونيسيا.

وفي سياق متصل، نفذت المؤسسة مشروع «الحقيبة المدرسية» في 5 دول خلال العام 2022.

وضمن جهودها لتوفير المساكن للفقراء حول العالم، حرصت المؤسس على مواصلة برنامج بناء البيوت للفقراء والمحتاجين في طاجيكستان، حيث تم تشييد وتجهيز قرية متكاملة الخدمات بمساكن لـ 103 أسر، بتكلفة إجمالية تزيد على 3.3 ملايين درهم.

ووفرت مبادرة «نبضات» الطبية الإنسانية في العام 2022 علاجاً لـ 1377 طفلاً في 4 دول.

جهود في ميادين عدة

وتم بناء 4 عيادات ومستشفيين، شملت 3 عيادات ومستشفى مركزي للنساء والولادة في طاجيكستان، ومستشفى عام في قرغيزستان، وعيادة واحدة متكاملة في الفلبين، بتكلفة تزيد على 4.2 ملايين درهم، سيستفيد منها 44.800 شخص.

وتعمل مؤسسة سقيا الإمارات، على دعم المجتمعات التي تعاني من ندرة المياه حول العالم من خلال توفير مياه الشرب النظيفة. ومنذ تأسيسها أثرت المؤسسة بشكل إيجابي على حياة أكثر من 13.7 مليون شخص في 37 دولة ونفذت أكثر من 1000 مشروع مياه مستدام حتى نهاية العام 2022.

وشهد العام 2022، إطلاق مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة مبادرة «صكوك الوقف».

نشر التعليم والمعرفة

يعكس محور نشر التعليم والمعرفة رؤية مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية حول أهمية الدور الفعال في تنمية المجتمعات وإعداد وتأسيس أجيال مستقبلية وسجل محور نشر التعليم والمعرفة خلال العام 2022 ارتفاعاً قياسياً في أعداد المستفيدين من مختلف المبادرات والبرامج المنضوية تحته بواقع 55.1 مليون إنسان، بزيادة تقدر بـ 6.7 ملايين عن العام 2021، فيما بلغ إجمالي حجم إنفاق مختلف المبادرات والمشاريع المعرفية والثقافية المنضوية ضمن هذا المحور 213 مليون درهم.

وفي 2022، نجحت دبي العطاء في إضافة التعليم والتعلم إلى جهود التنمية البشرية ضمن نظام بيئي يعتمد على نهج «المجتمع الواحد»، تماشياً مع «إطار عمل دبي العطاء لتحويل التعليم العالمي» الذي تم إطلاقه خلال القمة العالمية للحكومات 2022 في معرض إكسبو 2020 دبي.

كما كشفت دبي العطاء في العام 2022 عن تقرير «إعادة صياغة مشهد التعليم من أجل البشرية والكوكب».

وضمن محور نشر التعليم والمعرفة، أطلقت مبادرة المدرسة الرقمية مراكز تعليمية عدة تابعة لها في 7 دول، مجهزة بالمعدات اللازمة للتدريس من الأجهزة اللوحية، حيث وفرت 40 ألف فرصة تعلم ودربت أكثر من 1500 معلم رقمي. كما شهد العام 2022 تدشين مكتبة محمد بن راشد، المنارة الثقافية الجديدة.

ابتكار المستقبل

تولي المؤسسة اهتماماً كبيراً لمحور ابتكار المستقبل والريادة في بيئة الأعمال من خلال مشاريع ومبادرات تسرع التوجه نحو اقتصاد المعرفة، وكقطاع حيوي ضمن المبادرات، سجل هذا المحور زيادة قياسية في عدد المستفيدين من برامج ومشاريع هذا المحور، حيث بلغ عددهم 4.6 ملايين شخص في العام 2022، مقارنة بـ2.9 مليون شخص في العام 2021، فيما بلغ إجمالي حجم إنفاق مختلف المبادرات والبرامج المنضوية تحت هذا المحور 128 مليون درهم.

وفي العام 2022، أطلقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة حاضنة الأعمال الجديدة «كونسبت بلاس» لدعم مشاريع التكنولوجيا الرقمية.

مهارات رقمية

كذلك، شارك أكثر من مليون شخص في مبادرة مليون مبرمج عربي، التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل.

كما شهد العام 2022 افتتاح متحف المستقبل الذي يعد أيقونة معرفية جديدة في دبي، ومقراً عالمياً لخبراء ومؤسسات استشراف المستقبل الدولية، ورمزاً عالمياً للتطور، وعنواناً رئيسياً للحراك العلمي والمعرفي في المنطقة والعالم.

واستقبل المتحف في سنته التشغيلية الأولى أكثر من مليون زائر من 163 دولة، وما يزيد على ألف من الشخصيات العالمية والوزراء والمسؤولين والخبراء، بما في ذلك نحو 20 من قادة الدول ورؤساء الحكومات والوفود الرسمية.

وفي العام 2022، بلغ عدد رواد الأعمال الإماراتيين المستفيدين من الخدمات الاستشارية المقدمة من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة 3.126 رائد أعمال، ليصبح عدد رواد الأعمال الإماراتيين المستفيدين من هذه الخدمات منذ انطلاقها 48.945 من رواد الأعمال.

كما بلغ عدد الشركات الإماراتية الناشئة التي استفادت من الحزم والتسهيلات التي قدمتها المؤسسة نحو 2210 شركات.

ودعم صندوق محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب 415 شركة مبتكرة في العام 2022، ووصل إجمالي عدد المستفيدين 1.349 مشروعاً منذ تأسيس الصندوق، وبمبلغ إجمالي يتجاوز 245 مليون درهم.

تمكين المجتمعات

وفي محور تمكين المجتمعات، بلغ عدد المستفيدين من برامج هذا القطاع الذي يشكل عصب العديد من مشاريع ومبادرات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية 2.3 مليون شخص في 2022 مقارنة بـ2.1 مليون شخص في العام 2021. ووصل إجمالي حجم الإنفاق على مبادرات هذا المحور في العام 2022 إلى 95.1 مليون درهم، بزيادة قدرها 6.4 ملايين درهم مقارنة بالعام 2021.

في هذا السياق، استمرت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في دعم التطور المهني للموظفين في مختلف القطاعات من خلال برامجها المختلفة، حيث بلغ عدد خريجيها في العام 2022، 6.872 شخصاً، بما في ذلك 93 خريجاً من برامج الماجستير.

وحرصت جائزة الإعلام العربي في العام 2022 على تكريم 14 إعلامياً ضمن فئاتها المختلفة، تقديراً منها للدور البناء الذي يلعبه الإعلام العربي في خدمة قضايا المجتمع.

وواصل مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري تنظيم الجولات والزيارات اليومية إلى مختلف المناطق التراثية والمعالم الشهيرة في مدينة دبي.

فعاليات ثقافية وإعلامية ورياضية

وأتاح مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري الفرصة لـ 28.118 زائراً للتعرف على تعاليم الدين الإسلامي.

وتحت مظلة المؤسسة وضمن أهدافها الرامية لدعم الحراك الإعلامي العربي بمؤسساته وأفراده، توجت فعاليات منتدى الإعلام العربي للعام 2022 باحتفالية مرور 20 عاماً على انطلاقه.

ونظم مجلس دبي الرياضي الدورة السابعة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي أصبح منصة عالمية لتطوير كرة القدم.

وتمكنت الأكاديميات غير الربحية لكرة القدم والتي تأتي بالشراكة بين مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ومؤسسة ريـال مدريد في دول عدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في العام 2022 من استئناف نشاطاتها والدورات التدريبية في مواقعها، حيث استفاد من برامجها 1.142 متدرباً، منهم 792 متدرباً ناشئاً في المغرب و230 متدرباً في الأردن وفي مصر استفاد 120 متدرباً.

المؤسسة تركز على الرعاية الصحية ومكافحة المرض

يشكل محور الرعاية الصحية ومكافحة المرض أحد أهم مرتكزات عمل مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ضمن رؤية تقوم على أن مكافحة الأمراض المعدية وبناء مجتمعات صحية هي أساس بناء قوى إنتاج بشرية قادرة على النهوض بمجتمعاتها، ضمن هذا الإطار، مدت المؤسسة يد المساعدة إلى 9.4 ملايين شخص في العام 2022، بحجم إنفاق بلغ 42.5 مليون درهم.

وتندرج ضمن محور الرعاية الصحية ومكافحة المرض مؤسستا نور دبي والجليلة لدعم التعليم والأبحاث في المجالات الطبية اللتان تعملان على النهوض بمستويات الرعاية الصحية والعلوم الطبية والأبحاث العلمية.

وقد شهد العام 2022 إضافة نوعية في القطاع الطبي في دولة الإمارات، حيث شرعت مؤسسة الجليلة، في إنشاء أول بنك حيوي مدعوم بتقنيات الروبوت في دولة الإمارات، باستثمارات تصل إلى 17 مليون درهم، ليكون متخصصاً في تطوير البحوث الطبية المحلية في مجالات الاضطرابات الوراثية والسرطان والأوبئة والأمراض المزمنة الأخرى، على أن يتم افتتاحه في العام 2023.

واستمرت مؤسسة نور دبي، التي تسعى إلى تحقيق تأثير صحي مستدام ضمن هذا المحور، في تنفيذ برامجها وحملاتها الوقائية والتوعية الهادفة إلى القضاء على مسببات العمى والإعاقة البصرية في المجتمعات الأقل حظاً؛ شملت إثيوبيا ونيجيريا وبنغلاديش ونيبال، بالإضافة إلى البرنامج الوطني لعلاج أمراض العيون الحرجة لدى المرضى ذوي الدخل المحدود في دولة الإمارات، وتسيير عيادات العيون المتنقلة داخل دولة لتسهيل إيصال خدمات فحوصات العيون للمرضى في مختلف المناطق داخل الدولة.

وفي العام 2022، نجحت نور دبي، ضمن «برنامج التوزيع الجماعي للأدوية» (MDA) في توزيع جرعات المضاد الحيوي «زيثروماكس»(Zithromax)، على 9.142.612 شخصاً، وتم تدريب نحو 15 ألف عامل في مجال الصحة العامة على مكافحة التراخوما وآليات الرعاية الدوائية. وعلى مدى السنوات الأربع المقبلة، يسعى التعاون بين نور دبي و«مركز كارتر» إلى تقديم 43 مليون جرعة من المضاد الحيوي لنحو 14.3 مليون شخص، علاوة على إجراء مسح لتقييم التأثير ودعم الدورات التدريبية لأكثر من 74 ألف عامل في القطاع الصحي بحلول عام 2025.

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