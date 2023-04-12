صقر غباش يبحث تعزيز العلاقات مع السفير الصيني

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، تشانغ ييمينغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، في مقر المجلس في أبوظبي.

حضر اللقاء عفــراء راشـد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلمـاني للمجلس الوطني الاتحادي، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك، واستعرض الجانبان تطور العلاقات بين الدولتين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بما يعكس رؤية وتوجهات قيادتي البلدين الصديقين وما يربط البلدين من علاقات متينة راسخة ومتجذرة.

نموذج

وقال معالي صقر غباش: إن التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية يعتبر نموذجاً لعلاقات الشراكة والصداقة والاحترام المتبادل، مؤكداً أن قيادتي البلدين حريصتان على تعزيز هذه العلاقات وتمتينها في جميع المجالات، لافتاً إلى أهمية تبادل الزيارات والخبرات بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشعب الصيني.

من جانبه أشاد تشانغ ييمينغ بالدور الذي يضطلع به المجلس الوطني الاتحادي من خلال الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة ومشاركاته الجادة والمميزة في الفعاليات البرلمانية الدولية، مؤكداً عمق علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين البلدين والحرص على تنميتها وتطويرها في المجالات كافة.

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