حاكم أم القيوين يصدر مراسيم بتعيينات وتنقلات

المصدر: أم القيوين - وام

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أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، مرسوماً أميرياً بشأن تعيين مدير عام لدائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين. ونص المرسوم رقم «2» لسنة 2023 على تعيين الشيخ أحمد بن إبراهيم أحمد المعلا، مديراً عاماً لدائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين. ويعمل بالمرسوم من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية.

البلدية

كما أصدر صاحب السمو حاكم أم القيوين مرسوماً أميرياً بشأن تعيين مدير عام دائرة بلدية أم القيوين. ونص المرسوم الأميري رقم «3» لسنة 2023 على تعيين المهندس أحمد إبراهيم عبيد علي آل علي، مديراً عاماً لدائرة بلدية أم القيوين. ويعمل بالمرسوم من تاريخ التوقيع عليه وينشر بالجريدة الرسمية.

وإلى ذلك أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا المرسوم الأميري رقم «4» لسنة 2023 بشأن نقل وتعيين الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين.

ونص المرسوم على أن ينقل حميد راشد حميد الشامسي من منصب مدير عام دائرة بلدية أم القيوين إلى منصب الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين. كما أصدر سموه المرسوم الأميري رقم «5» لسنة 2023 بشأن نقل وتعيين مدير عام المؤسسة العقارية لإمارة أم القيوين.

ونص المرسوم على أن ينقل محمد سرور علي النقبي من المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين إلى المؤسسة العقارية لإمارة أم القيوين، ويعين مديراً عاماً للمؤسسة.

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