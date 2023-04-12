«طرق دبي» تنفذ حملات توعية وتفتيش على خدمات تنظيم وتوصيل الطلبات

المصدر: دبي - البيان

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نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عدداً من حملات التوعية والتفتيش على أنشطة خدمات تنظيم وتوصيل الطلبات في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتستمر الحملات المشتركة التي انطلقت في الربع الثالث من العام الماضي حتى نهاية العام الجاري.

وتستهدف 9 مناطق في دبي منها شارع حصة، زعبيل، جميرا، وقد تم تفتيش أكثر من (7) آلاف دراجة نارية عاملة في توصيل الطلبات منذ البدء في تنفيذ الحملات.

وقال مهند المهيري، مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص بمؤسسة الترخيص في الهيئة: «أسهمت حملات التوعية والتفتيش بفعالية في رصد المخالفات المتعلقة بالالتزام بالشروط المنظمة لعمليات توصيل الطلبات في إمارة دبي، وكذلك بتوعية المنشآت حول هذه المخالفات المسجلة».

وأضاف: «أسفرت عمليات التفتيش عن رصد مخالفات متكررة عدة بين سائقي توصيل الطلبات، مثل عدم الالتزام بمعايير السلامة كارتداء معدات الوقاية والسترات المضيئة، وكذلك استعمال الدراجات النارية ذات التراخيص المنتهية، بالإضافة إلى وضع مواد ترويجية على الدراجات دون الحصول على إذن من هيئة الطرق والمواصلات».

لائحة

وأوضح المهيري أن مادة التوعية تضمنت شرحاً لقائمة المخالفات المتعلقة بالقرار الإداري رقم 9 لسنة 2021 بشأن لائحة مخالفات الجودة للمنشآت المتخصصة في خدمات تنظيم وتوصيل الطلبات، إضافة إلى توضيح متطلبات البطاقة التعريفية المعتمدة لمزاولة نشاط هذه الخدمات، والاشتراطات الفنية المتعلقة بسائقي دراجات التوصيل مثل الالتزام بارتداء الزي الرسمي وأدوات الحماية أثناء قيادة الدراجة، والانتهاء من متطلبات التدريب المهني للسائقين توصيل الطلبات، وتحديد السرعة القصوى للدراجة النارية بـ 100 كم في الساعة، والالتزام باستخدام صناديق التوصيل حسب المواصفات المعتمدة من قبل هيئة الطرق والمواصلات.

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