شراكة استراتيجية بين «الاتحاد للماء» و«كهرباء الشارقة»

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبرمت شركة الاتحاد للماء والكهرباء، اتفاقية شراكة استراتيجية مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ستقوم بموجبها الشركة بتغذية شبكة الهيئة بالمياه المحلاة الصالحة للشرب عبر نقاط محددة وبكميات مقدرة، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الترابط الاستراتيجي لأنظمة المياه على مستوى الدولة، تماشياً مع أهداف استراتيجية الدولة للأمن المائي 2036.

وأوضح معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للماء والكهرباء، أن الاتفاقية تترجم رؤية القيادة بشأن تكامل الموارد المائية وتعزيز الاستفادة بالبنية التحتية لقطاع المياه في الدولة، ضماناً لاستدامتها واستمرارية الوصول إليها في مختلف الظروف الطبيعية والطارئة، وهو أحد أهم المحاور التي تقوم عليها استراتيجية الأمن المائي، مؤكداً أن المؤسسات العاملة في قطاعات حساسة وذات طبيعة استراتيجية في دولة الإمارات كقطاعي المياه والطاقة الكهربائية، إنما يجمعها هدف مشترك واحد هو إتاحة وتطوير خدماتها، وتقديمها للمواطنين والمستفيدين منها بكل شرائحهم، وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة.

ولفت معاليه إلى أن الإدارة المثلى للموارد الطبيعية من شأنها الإسهام بفاعلية في جهود الدولة لتحقيق الاستدامة وبناء الاقتصاد الأخضر، مؤكداً أن الاتفاقية المبرمة بين شركة الاتحاد للماء والكهرباء وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، إنما تندرج في إطار هذا النوع من إدارة الموارد، خصوصاً بما لها من دور في تأمين استمرارية إمدادات المياه.

3 مواقع

من جانبه، أوضح المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، أنه من خلال الاتفاقية سيتم تغذية شبكة مياه هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، بكمية يومية تصل إلى 37 مليون جالون، وذلك عبر ثلاثة مواقع ربط محددة، لافتاً إلى أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بطريقة مرحلية بدءاً من الربع الثالث من العام الجاري 2023.

وأعرب آل علي عن اعتزازه بالشراكة مع هيئة كهرباء ومياه غاز الشارقة، مؤكداً أنها تأتي في إطار توطيد أواصر التعاون المشترك بين الطرفين، وتهدف إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بشأن تطوير واستدامة هذا القطاع الحيوي في الدولة.

تكاتف الجهود

من جهته، أكد سعيد سلطان السويدي، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة تحرص على تكاتف الجهود والتعاون مع جميع المؤسسات والهيئات والدوائر والشركات بالدولة لتوفير الخدمات بمواصفات وجودة عالية وتحقيق التنمية المستدامة، تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، بضرورة تضافر الجهود واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن توفير خدمات متطورة لسكان إمارة الشارقة، ووضع الخطط الطموحة لتنفيذ ذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات العاملة في مجال الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن الاتفاقية ستساهم في توفير كميات المياه اللازمة للمشروعات التطويرية والتوسعات في مختلف مناطق مدينة الشارقة، وضمان استدامة واستمرارية المياه في الظروف الطبيعية وأثناء الطوارئ، وفق أفضل المواصفات.

وأكد عبدالله عبد الرحمن الشامسي، مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن محاور استراتيجية الهيئة تتضمن الإدارة المتكاملة للموارد المائية والدراسة المستمرة للنمو المتوقع للطلب على المياه، وتبذل الهيئة قصارى جهدها لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية في مختلف المناطق.

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