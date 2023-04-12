حمدان عبيد.. إرادة تصنع الإنجاز

المصدر: دبي - نورا الأمير

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«حلم سنوات تحقق واليوم يجني ثمار تعبه»... كلمات بسيطة لخصت مسيرة حمدان حميد عبيد - من أصحاب الهمم، فئة ذوي التوحد - أطلقتها والدته وهي تعانق بشغف شديد مشهد ابنها على منصة التكريم في جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي الدورة الـ28 فئة الطالب المتميز - فئة أصحاب الهمم.

الإنجاز صنع الفرح وعوض الأم صبر سنوات طوال من الرعاية والاهتمام الذي منحته لولدها لتعبر به إلى بر الأمان، كما منح حمدان اليقين بأن الإرادة والعزيمة يصنعان الإنجاز والمستحيل.

حمدان أحد طلاب مركز الفجيرة لأصحاب الهمم «فئة ذوي التوحد»، طالب فرض نفسه بعزيمة لا تلين جعلته يحصد العديد من الجوائز في شتى المجالات الأكاديمية والرياضية، حيث شارك في مسابقات مختلفة وحصل على ميداليات عدة، ولم يكن يقبل إلا بانتزاع الصدارة في المسابقات والفعاليات التي يشارك فيها، فقد فاز بالمركز الأول في مسابقة المبتكر الصغير 2022 في مركز الفجيرة لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، كما انتزع المركز الأول في مسابقة (الإمارات تبتكر 2021) بمركز الفجيرة لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، وتبع ذلك فوزه في مسابقة يوم السعادة 2021 في مركز الفجيرة لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم.

لحظة فرح

وصف حمدان مشاعره في اللحظة، التي وقف فيها على مسرح تتويج المكرمين في جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي بأنها كانت مزيجاً من المشاعر المختلفة، فهي شعور بالفرح، فرح الإنجاز والمكافأة لجهده وتعب أسرته، والفخر بأنه كان قادراً على المنافسة والفوز وتعزيز ثقته بنفسه، والامتنان للوطن وقيادته الرشيدة التي تؤمن بقدرة وطاقات أبنائها وتمنحهم الفرصة للإبداع واختبار مواهبهم في خدمة أنفسهم ووطنهم.

وأشار إلى أنها كانت لحظة تاريخية عند تسلمه الجائزة من سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، مؤكداً أن طموحه دوماً في انتزاع المركز الأول مرتبط بنهج دولته التي لا ترضى إلا بالمركز الأول.

مشاركات متميزة

حمدان تميز بمشاركاته المتنوعة والمتعددة منها تنفيذ فعالية (رسالة إلى مجتمعي) في يوم التوحد العالمي والمشاركة في فعالية يوم الطفل الإماراتي، وفي ورشة عمل نظمتها جمعية الفنون التشكيلية في إمارة الفجيرة. ومسيرة المشي مع شرطة الفجيرة كما قام بتنفيذ عدد من الوسائل التعليمية المبتكرة لغرفة الصف.

وشارك في الملتقى القرائي الموحد لأصحاب الهمم عبر منصة «زووم» في شهر القراءة في مركز الفجيرة لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، وحضر الجلسة الحوارية (الابتكار في الإمارات، عبور إلى المستقبل)، كما قام بنشر فيديو توعوي عن الغذاء الصحي وغير الصحي باللغتين العربية والإنجليزية.

كما تميز في تنفيذ الورش بمساعدة أسرته في المنزل ومساعدة معلميه في المركز، وشارك في ورش متعددة منها ورشة مسبار الأمل والمشاركة في مهمة المريخ عبر الحصة الافتراضية للتربية الموسيقية.

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