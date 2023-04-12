سلطان النيادي يشارك في تجارب لعلاج «السكري»

المصدر: دبي - أحمد يحيى

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شارك سلطان النيادي في دراسة أُطلق عليها «MALETH» على متن محطة الفضاء الدولية، والتي تختص بقطاع العلوم الطبية، وتهدف إلى تطوير دواء لعلاج مرض السكري من النوع الثاني، موضحاً خلال مقطع مصور له بثه مركز محمد بن راشد للفضاء على حسابه الإلكتروني «تويتر»، أن هذه التجربة تتطلع إلى تقليل مضاعفات هذا المرض، خصوصاً التقرحات التي تصيب الأقدام.

وأضاف النيادي أن التجارب العلمية التي يقوم بها رواد فضاء طاقم «سبيس إكس كرو 6» تستهدف بيئة الفضاء لإجراء بحوث مرتبطة بالحياة على سطح الأرض، مبيناً أن مرض السكري يعتبر من أكثر الأمراض المزمنة التي تؤثر على صحة الإنسان وطريقة تحويل غذائه إلى طاقة، فيما يعاني منه نحو نصف مليار شخص على مستوى العالم، والأعداد قابلة للزيادة السريعة في المستقبل، مبيناً أن هذه التجربة تستهدف دراسة وتحديد المؤشرات الحيوية في جلد الإنسان والتي من الممكن أن يستهدفها العلاج.

وتابع رائد الفضاء الإماراتي أنه تم أخذ عينات من مرضى من المملكة العربية السعودية ومالطا، وتم وضعها داخل مكعب «آيس كيوب» لإجراء التجارب عليها داخل مختبر كولومبوس الأوروبي على متن محطة الفضاء الدولية، مشيراً إلى أن هذه التجربة تتم بالتعاون بين مركز محمد بن راشد للفضاء، مع علماء بتخصص الطب الحيوي من مالطا، ومشاركة مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث بالمملكة العربية السعودية، وجامعة «ويل كورنيل» الأمريكية.

تعاون دولي

وأكد النيادي أن هذه التجربة تعد بداية لما يمكن تحقيقه في المستقبل بخصوص بعض الأمراض، كما أنها تعكس التعاون الدولي الذي يتم لخدمة البشرية، وأنه يتوقع أن يكون لنتائج هذه التجربة نتائج علمية إيجابية مستقبلاً، معبراً في الوقت ذاته عن سعادته بكونه أحد المشاركين فيها.

ويجري النيادي مع فريق البعثة العلمية الـ69 الموجودة حالياً على متن محطة الفضاء الدولية والتي بدأت مهمتها أخيراً، أكثر من 200 تجربة علمية، وستكون الأبحاث بالتعاون مع وكالة ناسا، ووكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة الفضاء الكندية، والمركز الوطني لدراسات الفضاء بفرنسا، ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية «جاكسا» وغيرها من الوكالات الأخرى.

وتشمل الأبحاث العلمية، والتي من المنتظر الاستفادة من نتائجها في مختلف علوم الحياة على الأرض، العديد من التخصصات من بينها نظام القلب والأوعية الدموية، وآلام الظهر، واختبار وتجربة التقنيات، وعلم «ما فوق الجينات»، وجهاز المناعة، وعلوم السوائل، والنبات، والمواد، إضافة إلى دراسة النوم، والإشعاعات، ودراسات حول كيفية احتراق مواد معينة في الجاذبية الصغرى، وغيرها الكثير.

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