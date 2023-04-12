عبيد الزعابي يستضيف المجلس الرمضاني لـ«بيت الخير»

المصدر: عجمان - رامي عايش

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استضاف عبيد الزعابي المجلس الرمضاني الذي نظمه فرع جمعية بيت الخير في إمارة عجمان، حيث حضره سعيد مبارك المزروعي، نائب مدير عام الجمعية، وحليمة عبدالله الظنحاني، مدير شؤون الأفرع، وآمنة علي البلوشي، مدير فرع عجمان، وعدد من المسؤولين والموظفين في «بيت الخير».

وفي مستهل اللقاء أشاد عبيد الزعابي بجهود جمعية بيت الخير داخل الدولة، وريادتها في العمل الخيري والإنساني، مؤكداً دور المجالس الرمضانية في تعزيز الروابط الاجتماعية، واغتنام نفحات شهر رمضان المبارك، من خلال تبادل الخبرات وطرح الآراء والمقترحات وسرد التجارب السابقة، لتعم الفائدة على الجميع، في أجواء تسودها المودة في شهر الخير والرحمة.

وأكد سعيد مبارك المزروعي، نائب مدير عام «بيت الخير» حرص إدارة الجمعية على تنظيم المجالس الرمضانية، لتكون منصّة لتبادل الحوار والأفكار الهادفة والبنّاءة، مستندةً إلى نهج دولة الإمارات في تعزيز وبناء ثقافة الحوار، إذ إن الحوار مع الآخر مرتكز رئيس للتواصل الحضاري والإنساني ضمن مفهوم الثقافة الإسلامية، وهو ضرورة لتحقيق التفاعل والتبادل المعرفي ضمن جلسات تناقش قضايا وموضوعات مختلفة ومهمة.

وأشار المزروعي بدعم حكومة عجمان لنشاط الجمعية، مثمناً دعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الذي زاد في مساحة الأرض المخصصة لوقف عجمان، الذي تقيم الجمعية فيه مقر فرعها الحالي في إمارة عجمان.

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