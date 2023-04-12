مجلس خلف الحبتور يستعرض دور رجال الأعمال في استقرار المجتمع

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أكّد خلف بن أحمد الحبتور مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور أن تعاضد أبناء الإمارات حكومة وشعباً كان وسيبقى أحد أسباب ازدهار الدولة وشعور الجميع بالأمن والأمان على تراب الإمارات.

وأكد الحبتور خلال جلسة حوارية مع خدمة الأمين في مجلسه الرمضاني أمس الأول بعنوان: «دور رجال الأعمال في استقرار المجتمع» أن الحكومة لم تأل جهداً في تقديم كافة أسباب الرخاء والازدهار للمقيمين على أرضها الطيبة.

وأضاف: كلنا مسؤولون أمام الله والدولة لتقديم الدعم لدولتنا وحكومتنا وعلى الفرد ألا يتردد في تقديم هذا الدعم، فعلينا رد الجميل

وأوضح الحبتور الذي يعتبر رائداً بارزاً من رواد العمل الخيري في الوطن العربي والعالم وله إسهامات كبيرة في شتى المجالات إلى أن تعاضد كامل حكومة وأبناء الإمارات ساهم في تسريع خروج الإمارات من أزمة كورونا.

وأضاف: تعلمنا الكثير من الدروس والعبر خلال أزمة كورونا ولعل أبرزها هو أننا تعلمنا إدارة الأزمات والتكاليف والموارد بشكل أفضل ولذلك تمكنا بفضل الله تعالى خلال كورونا من تحقيق نتائج كانت أفضل من 2019، ولم نضطر إلى إغلاق أي من أعمالنا. وكان الحبتور، أطلق في مارس الماضي حملة «رمضان الخيرية» التي تستهدف توزيع نحو 80 ألف وجبة على المتعففين خلال الشهر الفضيل في كل من دولة الإمارات ولبنان.

دور التكنولوجيا

وقال الحبتور خلال الجلسة التي حضرها عدد من الشخصيات البارزة وأدارها الإعلامي مروان الحل، إلى أن التكنولوجيا الحديثة قدمت الكثير لا شك للعديد من القطاعات، منبهاً في الوقت نفسه إلى ضرورة الحذر من الاستخدام غير المدروس للتقنيات الحديثة. وأبدى الحبتور تخوفه من أن تقوم التكنولوجيا المتقدمة في التحكم بالإنسان بالمستقبل، وتكون السبب وراء فقدان الملايين من الوظائف في العالم. وقال: علينا ألا ننسى الإنسان الذي صنع التكنولوجيا، وعلينا استخدام التكنولوجيا بشكل إيجابي حتى تفيدنا بدلاً من أن تضرنا. وضعنا كمركز تجاري رائد مستمر وننظر للمستقبل بإيجابية كبيرة بفضل العقول الحكيمة التي تدير بلادنا.

ومن جانبه قال جمال الحاي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي خلال الجلسة، أن دبي تسير على المسار الصحيح عبر الاحتفاظ بمكانتها كأكثر مطارات العالم ازدحاماً على صعيد المسافرين الدوليين، مشيراً إلى أن المطارات سجلت العام الماضي 68 مليون مسافر.

وأضاف: حققنا أرباحاً جيدة عبر كافة أنشطتنا مثل الشحن والسوق الحرة ونتوقع أن تسجل مطارات دبي 76 مليون مسافر بنهاية العام الحالي. وأضاف: لقد أفادتنا التكنولوجيا بشكل كبير ولكنها سلاح ذو حدين علينا أن نأخذ الجيد منها. ونحن في مطارات دبي استفدنا من التكنولوجيا في العديد من المجالات مثل الأمن والإدارة والمراقبة الجوية وغيرها.

أزمة التضخم

وخلال الحديث حول موضوع التضخم الذي تعاني منه بعض الاقتصادات العالمية الكبرى، قال خلف الحبتور: أكثر الدول مرتبطة بالدولار وأعتقد أن أي ارتفاع في أسعار الفوائد قد يكون له آثار سلبية وشاهدنا آثاره السلبية على الولايات المتحدة، ولكن أقول إنه إذا كان لدي تجارة وعمل واقتصاد نشط فلا يوجد تضخم، وعلينا أولاً أن نلغي هذه الكلمة من القاموس.

دروس «كوفيد»

حول الدروس التي استفادتها الإمارات من خلال تعاملها مع أزمة كورونا، قال خلف الحبتور: كنا في السابق نتعلم من الغرب كيفية التعامل مع الأزمات، ولكن العالم تعلم من الإمارات خلال أزمة كورونا وكانت دروس التعاضد والتعاون هي أبرز الأسباب التي أدت إلى جعل الإمارات نموذجاً للعالم في تعاملها مع أزمة كوروناـ فانعكس ذلك أماناً شعر به كل من أبناء الإمارات.

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