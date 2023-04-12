«الإمارات للإفتاء الشرعي» يطلق «نوافذ على الصيام: أحكام شرعية وأجوبة إفتائية»

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أطلق مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، إصداراً جديداً بعنوان: «نوافذ على الصيام: أحكام شرعية وأجوبة إفتائية»، وذلك ضمن مبادراته الرمضانية التي أعلن عنها في بداية شهر رمضان الفضيل.

ويضم الإصدار 11 نافذة إفتائية يقدم من خلالها المجلس للصائمين لمحة تفصيلية حول أهم الأحكام والفتاوى الشرعية المتعلقة بشهر رمضان المبارك.

وقال الدكتور عمر حبتور الدرعي، مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، بهذه المناسبة: يسعى المجلس من خلال هذا الإصدار إلى تعزيز منظومة القيم لدى أفراد المجتمع عبر تنمية المعرفة بفتاوى الصيام وأهم المعاني الإيمانية والروحانية التي يتضمنها الشهر الفضيل.

وتحمل النافذة الأولى عنوان: «ما هو فضل الصيام؟ وما أهم مقاصده؟»، وأما النافذة الثانية فتأتي تحت عنوان: «ما هي أحكام ثبوت هلال رمضان؟»، بينما تجيب النافذة الثالثة عن: «ما هي أحكام وفضائل قيام رمضان؟»، في حين، تقدم النافذة الرابعة شرحاً تفصيلياً لسؤال مفاده: «ما هي أهم أحكام السحور؟»، فيما توضح النافذة الخامسة: «فضل تلاوة القرآن الكريم وأهم أحكامه»، وأما النافذة السادسة فتسلط الضوء على كيفية استثمار الصائم لوقت الفجر، وتركز النافذة السابعة على أهم القيم والسلوكيات التي ينبغي للصائم مراعاتها.

وتقدم النافذة الثامنة للقراء لمحة حول: أفضل أعمال الخير في رمضان، وسيتمكن القراء من التعرف على أبرز المستحبات عند الإفطار من خلال النافذة التاسعة، بينما تجيب النافذة العاشرة عن تساؤل «كيف يستثمر الصائم العشر الأواخر؟»، وتختتم النوافذ بتوضيح أحكام زكاة الفطر.

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