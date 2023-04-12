روح دبي.. شرطة دبي توزع 1000 وجبة إفطار صائم على العمال

المصدر: دبي - البيان

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وزعت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للدعم اللوجستي 1000 وجبة إفطار صائم على العمال، في أحد المواقع تحت الإنشاء، بالتعاون مع الشركاء، ضمن مبادرة «فطوركم علينا»، وذلك تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني، عرفاناً بما قدمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من عطاء أسس مسيرة العمل الإنساني في دولة الإمارات.

قيم

وقال اللواء علي أحمد غانم، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي، إن إحياء الدولة ليوم زايد للعمل الإنساني كل عام، يأتي تخليداً للقيم النبيلة والإنسانية التي تركها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لشعب الإمارات والأجيال القادمة.

وأضاف: تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، نهج الوالد المؤسس في إطلاق المبادرات الخيرية والإنسانية داخل الدولة وخارجها، ليصبح هذا النهج استراتيجية عمل مستدامة تسهم في التخفيف من معاناة الشعوب في مختلف دول العالم.

وأوضح اللواء علي غانم، أن مبادرة توزيع وجبات الإفطار تأتي استمراراً لقيم العطاء التي رسخها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي غرس في داخلنا قيم العمل الإنساني، ومساعدة الآخرين، مشيراً إلى أن المبادرة شملت توزيع 1000 وجبة إفطار صائم على عمال في موقع تحت الإنشاء بمنطقة بردبي، مما يجسد حرص شرطة دبي على القيام بالأعمال الإنسانية والخيرية والتطوعية ضمن السياسة التي تنتهجها لتعزيز دورها الأمني والمجتمعي، وترسيخ القيم النبيلة، مؤكداً حرص شرطة دبي على مواكبة استراتيجيات الدولة وتوجهاتها التي طالما رسّخت قيم العطاء والخير ومساعدة الآخرين.

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