«أوقاف دبي» ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان تدعمان 600 أسرة متعففة

المصدر: دبي – البيان

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كشفت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، عن دعم 600 أسرة متعففة، من خلال توفير بطاقات شرائية بقيمة 750 ألف درهم للأسر المسجّلة لدى مؤسّسة محمد بن راشد للإسكان، بما في ذلك الأسر ذات الدخل المحدود والأيتام والأرامل وأصحاب الهمم، ويأتي هذا الدعم ضمن مبادرة «قوافل الخير» التي أطلقتها «أوقاف دبي» خلال شهر رمضان المبارك.

وأعربت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، عن سعادتها بالعمل مع مختلف مؤسسّات الدولة، لا سيما «أوقاف دبي»، مؤكدة التزامها بإحداث تأثير إيجابي على حياة المواطنين في إمارة دبي، لا سيما في شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى توفير الحياة الكريمة، وترسيخ الشعور بالانتماء لدى الفئات الأكثر حاجة في المجتمع.

من جانبه، أكّد خالد آل ثاني، نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، حرص المؤسسة على تعزيز سبل التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على صعيد الأنشطة الإنسانية والمجتمعية، بهدف تقديم الدعم للحالات التي تحتاج إلى مساعدات بما فيها أسر الأيتام والأرامل وأصحاب الهمم، والتيسير على الأسر محدودة الدخل بما يسهم في تعزيز استقرار الأسر المتعففة وإسعادها خلال شهر رمضان الفضيل.

وقال خالد آل ثاني: المؤسسة تسعى إلى تكثيف جهودها خلال رمضان لتقديم أكبر عدد من المبادرات الإنسانية المجتمعية التي من شأنها تحقيق التكافل والتراحم والتعاضد بين أفراد المجتمع، مضيفاً: تواصل المؤسسة حملتها الرمضانية المستدامة هذا العام، بإطلاق مبادرة «قوافل الخير» التي تتضمن مساهمات مجتمعية متنوعة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الإنسانية، وتستهدف مختلف أطياف المجتمع لإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم خلال شهر الخير.

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